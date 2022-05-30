В Украине хотят отметить нулевую растаможку авто: назван срок

У желающих приобрести "евробляху" без уплаты пошлины осталось очень мало времени

Во время войны правительство разрешило украинцам привозить автомобили из страны Европы по так называемой "нулевой растаможке". То есть жители страны полностью избавлялись от налоговой нагрузки при пригоне автомобилей из-за границы. Уже с 1 июля пошлины на ввоз "евроблях" для собственного пользования хотят вернуть.

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Так, согласно законопроекту№7418, текст которого опубликован на официальном сайте Верховной Рады, без уплаты таможенных платежей сейчас оформляются автомобили даже премиум-класса, стоимость каковых больше 1 миллиона гривен.

Проект Закона об отмене "нулевого растаможивания"

Авторы документа отмечают, что во время действия военного положения в стране все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, а внедрение дополнительных льгот на импорт товаров, не являющихся первоочередными, в обязательном порядке нужно переоценить и пересмотреть.

Так, новый законопроект предлагает возобновить налогообложение, которое правительство отменило в первые дни полномасштабного вторжения россии

товаров, ввозимых из-за границы плательщики единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Кроме того, отмечается, что отмена налогообложения и внедрение в стране "нулевого растаможивания" государственный бюджет потерял около 13 миллиардов гривен. При этом в страну было ввезено более 119 тысяч автомобилей, в том числе премиум-класса.

Ранее "Телеграф" сообщал, придется ли украинцам доплачивать за автомобили, которые были пригнаны из-за границы во время действия "нулевого растаможивания" тогда, когда правительство примет решение о его полной отмене.