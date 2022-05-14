Растаможка авто: придется ли украинцам доплачивать после окончания военного положения

Совсем скоро беспошлинный ввоз автомобилей в страну могут отменить

В Украине все еще действует "нулевая растаможка" автомобилей из-за рубежа, однако в ближайшее время власти хотят отменить ее.

Рассказываем, нужно ли после окончания военного положения доплачивать за "растаможку".

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Сколько времени действует нулевое растаможивание?

6 апреля вступил в силу Закон Украины, которым от НДС, пошлин и акциза освобождались импортируемые из Европы в Украину автомобили. Он позволяет без уплаты некоторых налогов ввозить в Украину транспортные средства во время действия военного положения. После очередного указа президента Украины Владимира Зеленского военное положение действует до 25 мая и, похоже, будет продлено. Добавим, что совершенно бесплатно ввезти авто не получится, за его регистрацию в Украине все равно придется уплатить взнос в ПФУ, это 3-5% его стоимости, а также оплата регистрации номерных знаков и других документов. Отметим, что депутаты планируют до конца мая изменить закон, ведь некоторые украинцы злоупотребляют отменой налогов на ввоз авто и ввозят в страну машины премиального класса.

Нужно ли после окончания военного положения доплачивать "растаможку"?

Нет. В Законе о "нулевом растаможивании" говорится, что ввозимые автомобили будут использоваться для свободного обращения. То есть, если физическое лицо успеет ввезти авто во время военного положения, доплачивать ничего не надо. Автомобиль (или несколько) можно будет продать хоть на следующий день. Конечно, за продажу во время одного календарного года более одного автомобиля будет начисляться налог, который существовал и раньше.

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Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, за что придется платить украинцам, которые планируют привезти подержанный автомобиль из-за границы.

Напомним, автомобиль из-за границы под "нулевое растаможивание" в Украину можно ввести для любых нужд.