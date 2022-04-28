Отменят ли "нулевую растаможку" для волонтеров: Гетманцев ответил

По мнению нардепа, некоторые украинцы злоупотребляют отменой НДС, пошлин и акциза на "евробляхи"

В Верховную Раду уже внесли законопроект об отмене "нулевой растаможки" автомобилей на еврономерах, который вводили на период военного времени. Авторы документа убеждены, что украинцы злоупотребляют отменой НДС, пошлин и акциза и потому ввозят в страну "евробляхи" даже премиум-класса. Возникает вопрос, как после принятия закона будут ввозиться автомобили на фронт.

Ответ на него в телемарафоне дал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, который и является одним из инициаторов отмены "нулевой растаможки".

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По его словам, для "евроблях", которые завозятся в Украину для нужд армии или территориальной обороны, будет сделано исключение. А уплату пошлины, НДС и акциза на транспортные средства вернут лицам, которые ввозят автомобили для собственного пользования, а не на фронт. Такую позицию он объяснил тем, что некоторые граждане везут из-за границы автомобили для собственного обогащения.

"Речь идет не о тех автомобилях, которые ввозятся волонтерами. Те автомобили, которые ввозятся волонтерами для нужд Вооруженных сил или территориальной обороны, ввозятся без пошлины, как гуманитарная помощь, никоим образом эту ситуацию не планируется изменять. Как эти автомобили, так и гуманитарная помощь, будут проходить через таможню без уплаты каких-либо налогов и по ускоренной процедуре", — заверил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.