Чи скасують "нульове розмитнення" для волонтерів: Гетьманцев відповів

На думку нардепа, деякі українці зловживають скасуванням ПДВ, мит та акцизу на "євробляхи"

У Верховну Раду вже внесли законопроєкт про скасування "нульового розмитнення" автомобілів на єврономерах, яке вводили на період воєнного часу. Автори документу переконані, що українці зловживають скасуванням ПДВ, мит та акцизу й тому ввозять в країну "бляхи" навіть преміумкласу. Виникає питання, як після прийняття закону будуть ввозитися автомобілі на фронт.

Відповідь на нього у телемарафоні надав голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який і є одним з ініціаторів скасування "нульового розмитнення".

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За його словами, для "євроблях", які завозяться в Україну для потреб армії або територіальної оборони, буде зроблено виняток. А сплату мита, ПДВ та акцизу на транспортні засоби повернуть для осіб, які ввозять автомобілі для власного користування, а не на фронт. Таку позицію він пояснив тим, що деякі громадяни везуть з-за кордону транспортні засоби для власного збагачення.

"Йдеться не про ті автомобілі, які ввозяться волонтерами. Ті автомобілі, які ввозяться волонтерами для потреб Збройних сил чи територіальної оборони, ввозяться без мита, як гуманітарна допомога, жодним чином цю ситуацію не планується змінювати. Як ці автомобілі, так і гуманітарна допомога, будуть проходити через митницю без сплати будь-яких податків та за прискореною процедурою", — запевнив Гетьманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.