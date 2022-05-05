Кто во время войны может ввозить "евробляхи" в Украину и какие ограничения по авто

Количество пунктов пропуска, где можно растаможить евробляху, ограничено

В Украине пока не отменили "нулевую растаможку" автомобилей из-за рубежа, поэтому у желающих это сделать еще есть шансы. Многие интересуются, какие категории людей могут ввезти "евробляху" в страну и есть ли какие-либо ограничения по самому транспортному средству.

Ответы на эти вопросы дала юрист Карина Сагайдак в "Юридической газете".

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Какие автомобили можно ввозить из-за границы

По словам юриста, "нулевое растаможивание" касается всех автомобилей, ввозимых в Украину как для личных нужд, так и для нужд ВСУ. Это правило не распространяется только на автомобили из россии, ведь она признана государством-агрессором по отношению к Украине.

В статье 69.24 НК Украины конкретизирован перечень автомобилей, освобождаемых от уплаты НДС, акциза и пошлин. Речь про:

легковые автомобили;

кузова к легковым автомобилям, прицепы и полуприцепы;

мотоциклы;

транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек;

транспортные средства перевозки грузов в таможенном режиме импорта.

Кто может ввозить "евробляхи" в Украину

Как уже было отмечено, автомобиль из-за границы под "нулевое растаможивание" в Украину можно ввести для любых нужд — или собственных, или армии. Что касается ввозящего лица, то это должен быть совершеннолетний гражданин с соответствующими документами:

биометрический загранпаспорт;

удостоверение водителя;

внутренний паспорт Украины в виде книжечки или id-карты;

справка о присвоении РНОКПП.

При этом заметьте, что во время войны выезд за пределы Украины для большинства мужчин от 18 до 60 лет запрещен, поэтому перед поездкой следует узнать, выпустят ли вас за границу.

Добавим, что пока не установлено ограничение, сколько автомобилей "льготно" может привезти человек. При этом следует помнить, что автомобиль должен соответствовать экологическому стандарту Евро-2 (в случае если автомобиль уже находился в пользовании) или Евро-5 (если авто новое)

Какие автомобили ввозить нельзя

К государственной регистрации не допускаются:

автобусы, переоборудованные из автомобилей, предназначавшихся для выполнения других функций;

автобусы, произведенные на базе находившихся в эксплуатации шасси транспортных средств;

разукомплектованные транспортные средства (кроме случаев выбраковки в целом), в которых отсутствует одна или более составляющих, имеющих идентификационный номер (кузов, шасси, рама, двигатель).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине готовятся отменить "нулевое" растаможивание автомобилей — соответствующий законопроект депутаты уже внесли в Верховную Раду.

Также мы писали, что в Украине стало меньше пунктов, где можно растаможить "евробляху" для себя, а не на фронт.