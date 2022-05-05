Хто під час війни може ввозити "євробляхи" в Україну та які є обмеження щодо авто

Кількість пунктів пропуску, де можна розмитнити євробляху, обмежена

В Україні все ще не скасували "нульове розмитнення" автомобілів з-за кордону, а тому в охочих це зробити ще є шанси. Багато хто цікавиться, які категорії людей можуть ввезти "євробляху" в країну та чи є якісь обмеження щодо самого транспортного засобу.

Відповіді на ці питання дала юрист Карина Сагайдак у "Юридичній газеті".

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Які автомобілі можна ввозити з-за кордону

За словами юриста, "нульове розмитнення" стосується всіх автомобілів, які ввозять в Україну як для особистих потреб, так і для потреб ЗСУ. Це правило не розповсюджується лише на авто з рф, адже вона визнана державою-агресором щодо України.

У статті 69.24 ПК України конкретизовано перелік автомобілів, які звільняються від сплати ПДВ, акцизу та мит. Мова про:

легкові автомобілі;

кузови до легкових автомобілів, причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше;

транспортні засоби для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

Хто може ввозити "євробляхи" в Україну

Як вже було зазначено, автомобіль з-за кордону під "нульове розмитнення" в Україну можна ввести для будь-яких потреб — чи власних, чи для армії. Що стосується особи, яка ввозить, то це має бути повнолітній громадянин з відповідними документами:

біометричний закордонний паспорт;

посвідчення водія;

внутрішній паспорт України у вигляді книжечки або id-картки;

довідку про присвоєння РНОКПП.

При цьому зауважте, що під час війни виїзд за межі України для більшості чоловіків від 18 до 60 років заборонений, тому перед поїздкою варто дізнатися, чи випустять вас за кордон.

Додамо, що наразі не встановлено обмеження, скільки автівок "пільгово" може привезти особа. При цьому варто пам'ятати, що автомобіль має відповідати екологічному стандарту Євро-2 (у випадку, якщо автомобіль уже перебував у користуванні) або Євро-5 (якщо авто нове)

Які автомобілі ввозити не можна

До державної реєстрації не допускаються:

автобуси, що переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших функцій;

автобуси, вироблені на базі шасі транспортних засобів, що перебували в експлуатації;

розукомплектовані транспортні засоби (крім випадків вибракування їх у цілому), у яких відсутня одна або більше складових, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, рама, двигун).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні готуються скасувати "нульове" розмитнення автомобілів — відповідний законопроєкт депутати вже внесли у Верховну Раду.

Також ми писали, що в Україні поменшало пунктів, де можна розмитнити "євробляху" для себе, а не на фронт.