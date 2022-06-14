Бензин дорожчає і це не межа? Експерти припустили вартість пального

Ціна на бензин в Україні буде європейською

Вартість газу, бензину та дизеля в Україні залишається високою – тенденції до зниження ціни не спостерігається, навпаки – паливо потроху додає.

Згідно з даними сайту "Авто.ріа", за літр бензину А-95 просять у середньому по Україні 50.27 грн, за газ — 41.57 грн, за дизель — 56.58 грн. При цьому машини із ГБО зможуть заправитися не на кожній заправці.

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Також у великих заправних мережах є проблеми з бензином А-92.

Ціна на газ, бензин, дизель за заправками

За даними сайту "Мінфін", оновленим 13 червня, всі види палива поповзли вгору в ціні, крім преміального дизельного палива. Середня ціна на газ, за їхніми даними, стала майже на гривню більшою і склала 42.52 грн.

Зростання ціни на бензин, газ, дизель в Україні

Експерти прогнозують, що найближчим часом припинення паливної кризи в Україні не слід очікувати. Хоч кількість бензовозів і зросла практично в 20 разів і Україна ввозить автошляхами, залізницею, Дунаєм рекордні обсяги палива, але в Європи не вистачає потужності забезпечити потребу. Також не очікується і зниження ціни – не лише бензин буде європейський, а й його ціна. Орієнтир – 1,5 євро за літр, що у гривні згідно з останнім курсом від 46 до 56 грн.

Новий сплеск дефіциту палива очікується вже за кілька тижнів. Як раніше писав "Телеграф", в Україні вже розглядають альтернативні види палива для важкої техніки та автобусів, зокрема, про метан, який на біржі дешевший за бензин.