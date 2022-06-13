Бензин та дизель дорогі: українцям пропонують заміну

Паливо в Україні все ще дорогий та досить дефіцитний товар

Новий тиждень українські водії починають зі старими цінами на пальне — різкого зниження чи збільшення вартості газу, бензину та дизеля не відзначається. За літр бензину А-95 просять 50,27 грн, за газ — 41,57 грн, за дизель — 56,58 грн.

Такі цифри наводить портал "Авто.ріа". Вони середні по Україні. На багатьох великих заправках ціна окремих видів палива не змінюється. Бензин А-92 є не на всіх. У частині регіонів — ціна вища за середню.

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Газ та А-95+ також є не у всіх мережах.

Ціна на газ, безін, дизель в Україні

Ціни на заправках рекордно знизилися лише у Харківській області, де проводили "рейди" із перевірками. За результатами ціна у місті та області на бензин впала в середньому на 10 грн, а на дизель на 7 грн.

"Телеграф" раніше публікував думку експертів, що Україна зіткнеться з новим витком паливної кризи вже за кілька тижнів. Він торкнеться не лише бензину, а й дизеля. Альтернативою для важкої техніки та автобусів міг би стати метан, упевнений директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. Завдяки тому, що його транспортують трубами, заправку можна організувати в будь-якій області. На біржі метан 29 грн за куб, що дешевше за бензин і держава могло б зафіксувати на нього ціну, вважає експерт.

Українці вже переходять на альтернативні види палива, зокрема на електрику, купуючи електромобілі.