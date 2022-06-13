Бензин и дизель дорогие: украинцам предлагают замену

Топливо в Украине все еще дорогой и достаточно дефицитный товар

Новую неделю украинские водители начинают со старыми ценами на топливо — резкого снижения или увеличения стоимости газа, бензина и дизеля не отмечается. За литр бензина А-95 просят 50,27 грн, за газ — 41,57 грн, за дизель — 56,58 грн.

Такие цифры приводит портал "Авто.риа". Они средние по Украине. На многих крупных заправках цена на отдельные виды топлива не меняется. Бензин А-92 есть не у всех. В части регионов — цена выше средней.

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Газ и А-95+ также есть не во всех сетях.

Цена на газ, безин, дизель в Украине

Цены на заправках рекордно снизились только в Харьковской области, где проводили "рейды" с проверками. По результатам цена в городе и области на бензин упала в среднем на 10 грн, а на дизель на 7 грн.

"Телеграф" ранее публиковал мнение экспертов, что Украина столкнется с новым витком топливного кризиса уже через несколько недель. Он коснется не только бензина, но и дизеля. Альтернативой для тяжелой техники и автобусов мог бы стать метан, уверен директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Благодаря тому, что его транспортируют по трубам, заправку можно организовать в любой области. На бирже метан 29 грн за куб, что дешевле бензина и государство могло бы зафиксировать на него цену, считает эксперт.

Украинцы уже переходят на альтернативные виды топлива, в частности, на электричество, приобретая электромобили.