Дизель та бензин зростуть у ціні? Скільки коштує паливо та прогноз

Україна стикається з новими проблемами у постачаннях

Газ, бензин та дизель в Україні все ще залишаються дорогими. Ціна на деякі види палива не лише не стабілізується, а й продовжує зростати. Зазначимо, що після завершення основної частини посівної кампанії трохи знизилася ціна на дизельне паливо, але про справжню дешевизну говорити поки що рано.

За даними сайту "Авто.ріа", дизельне паливо подешевшало на пару копійок. При цьому ціна на газ та бензин А-95+ зросла. У зведеній таблиці портал також наводить дані щодо основних заправок.

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Зазначимо, що ціна вказана середня по Україні — залежно від регіону може відрізнятися як у більшу, так і меншу сторону.

Ціни на бензини, газ, дизель

Також варто додати, що вартість бензину та дизеля не сильно відрізнялася від середньої з моменту різкого стрибка наприкінці травня 2022 року.

Динаміка цін на пальне

Що буде з паливом далі

За прогнозом ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, з А-92 бензином доведеться попрощатися — у Європі його не виробляють. Та й машин, які використовують його, стає дедалі менше. Відновлювати виробництво в Україні нерентабельно, вважає політик. Що ж до газу, то потреба щодо нього буде перекрита імпортом, а після кризи та відновлення паливних підприємств в Україні можна буде налагодити виробництво дизеля та А-95.

Власник однієї із заправних мереж Дмитро Льоушкін менш оптимістичний і вважає, що на Україну чекає новий виток кризи через кілька тижнів. Причина у перевищенні попитом можливостей. Дизель потрібний у великих обсягах — для фур, сільгосптехніки та інших потреб, а його не вистачає. Є проблема і з доставкою до регіонів — не вистачає потужностей.

Раніше "Телеграф" писав, що через зростання вартості палива та складнощів з його покупкою, частина громадян пересіла на електромобілі.