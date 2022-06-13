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Долар на чорному ринку перестав падати: що відбувається з курсом валют 13 червня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Долар вийшов на невелике плато Новина оновлена 13 червня 2022, 10:06
Долар вийшов на невелике плато

Незначні валютні коливання збереглися

Курс долара на чорному ринку залишається стабільним із вихідних. А ось європейська валюта продовжує поступове зниження, втрачаючи по кілька копійок. Таким чином, за долар просять в обмінках 35,15/35,25 грн у середньому по країні, а за євро 37,1/37,45 грн.

Ситуація в банках інша — продаж долара зріс у ціні на 10 копійок, а євро — на сім. За даними сайту "Мінфін", ціна одного євро при цьому впала на 17 копійок і склала 36,6 грн при покупці.

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Актуальні курси іноземних валют наведено у таблиці нижче. Залежно від регіону вони можуть відрізнятися як у більшу, так і меншу сторону. У столиці України курс в обмінках виглядає так:

  • долар 35,15/35,25 грн,
  • євро 37,1/37,450 грн,
  • карбованець 0,4/0,5 грн,
  • злотий 7,82/8,15 грн.
Курс валют в обмінках, банках та від НБУ
Курс валют в обмінках, банках та від НБУ

В обмінках і банках частину доларів можуть не прийняти — якщо вони надто старі (випущені до 1996 року), на них є пошкодження, забруднення, сліди чорнила, купюри більше не використовуються. Частину таких грошей можуть змінити за умови комісії, яка може сягати 10-30%.

Раніше "Телеграф" писав, що курс долара пішов у зростання через спекуляції на ринку і зараз стабілізувався. Він залежатиме від кількох факторів, включаючи ситуацію на фронті.

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#Євро #Долар #Курс валют #Курс долара