Долар по 40? Експерт зробив прогноз, коли гривня суттєво впаде

Аналітики вважають, що на осінь не уникнути девальвації у 15%

Курс долара на чорному ринку перевалив за 35 гривень, а в пікові моменти ціна на нього підвищувалася впритул до 40 гривень. При цьому експерти кажуть, що чекати моменту, коли долар стане по 27-28 гривень найближчим часом не варто, адже це практично неможливо.

Таку думку у коментарі виданню "Сьогодні" висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ. Він додав, що про стабілізацію української гривні говорити надто рано.

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Аналітик зазначив, що під час відновлення економіки надто сильне зміцнення гривні до іноземної валюти може навіть зашкодити — мова про українських експортерів. Олексій Кущ зазначив, що на тлі цього глибокої відновлювальної ревальвації в Україні очікувати теж не варто.

На думку експерта, у найближчі пів року до курсу додасться ще 15% девальвація і через це вже восени відбудеться стрибок курсу до 40 гривень за долар. Після цього, вказує Кущ, гривня навряд чи зміцниться вище 30 гривень/долар.

"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – резюмував Олексій Кущ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким курс долара буде до кінця місяця та які фактори на нього вплинуть. Прогноз у коментарі нашому виданню озвучив фінансовий експерт Борис Кушнірук.