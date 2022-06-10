Долар на чорному ринку завмер: свіжий курс валют на 10 червня
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Коливання цін на валюту частково призупинилося
У п'ятницю, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 31,39 гривні, що на 2 копійки менше, аніж у попередній банківський день. При цьому ціна на американський долар не змінилася і з 24 лютого він коштує 29,25 гривні.
Згідно з даними "Мінфіну", в обмінниках продовжує невпинно коливатися. Зокрема долар США в останній робочий день тижня на "чорному" ринку під час купівлі коштуватиме так само як і у четвер — 35,15 гривні. Що стосується розцінок на покупку американської валюти, то сьогодні вони також завмерли. Ціна долара на продаж — 25,30 гривень.
"Чорний" євро, то його купівля упродовж сьогоднішньої доби складатиме 37,40 гривень, рівно, як і учора, а от ціна на продаж зменшилася на 10 копійок, тож сьогодні він коштуватиме 37,65 гривні.
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Відносно інших закордонних валют, динаміка приблизно така сама. Курс польського злотого сьогодні зупинився на рівні 6,84 гривні за злотий, що на 3 копійки менше, ніж було раніше. У той час, як британський фунт стерлінгів у п'ятницю коштує 36,69 гривні за фунт, що так само на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти в сфері фінансів переконані, що у червня курс американського долара різко не зростатиме. Зокрема, фінансовий аналітик Борис Кушнірук спрогнозував курс на два тижні липня на рівні 36-37 грн.