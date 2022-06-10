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Долар на чорному ринку завмер: свіжий курс валют на 10 червня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Курси валют та розцінки в обмінниках сьогодні Новина оновлена 10 червня 2022, 09:35
Курси валют та розцінки в обмінниках сьогодні

Коливання цін на валюту частково призупинилося

У п'ятницю, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 31,39 гривні, що на 2 копійки менше, аніж у попередній банківський день. При цьому ціна на американський долар не змінилася і з 24 лютого він коштує 29,25 гривні.

Згідно з даними "Мінфіну", в обмінниках продовжує невпинно коливатися. Зокрема долар США в останній робочий день тижня на "чорному" ринку під час купівлі коштуватиме так само як і у четвер — 35,15 гривні. Що стосується розцінок на покупку американської валюти, то сьогодні вони також завмерли. Ціна долара на продаж — 25,30 гривень.

"Чорний" євро, то його купівля упродовж сьогоднішньої доби складатиме 37,40 гривень, рівно, як і учора, а от ціна на продаж зменшилася на 10 копійок, тож сьогодні він коштуватиме 37,65 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 10 червня
Курс долара та євро на чорному ринку 10 червня

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Відносно інших закордонних валют, динаміка приблизно така сама. Курс польського злотого сьогодні зупинився на рівні 6,84 гривні за злотий, що на 3 копійки менше, ніж було раніше. У той час, як британський фунт стерлінгів у п'ятницю коштує 36,69 гривні за фунт, що так само на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Курс валют 10 червня у банках України
Курс валют 10 червня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти в сфері фінансів переконані, що у червня курс американського долара різко не зростатиме. Зокрема, фінансовий аналітик Борис Кушнірук спрогнозував курс на два тижні липня на рівні 36-37 грн.

Теги:
#НБУ #Курс валют #Курс долара #Курс євро #Мінфін