Долар на чорному ринку влаштовує фінансові гойдалки: свіжий курс валют на 9 червня
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У касах банків значно подорожчало євро
На ранок четверга, 9 червня, долар на чорному ринку в Україні продають по 35,30 грн, що на 10 копійок дешевше, ніж у попередній банківський день. Однак у купівлі американська валюта підскочила, так само, як і євро.
Деталі про свіжий чорноринковий курс валюти повідомляє "Телеграф", посилаючись на ресурс "Мінфін". Як відомо, алгоритми сайту дозволяють швидко отримувати дані не лише з обмінників, а й з офіційних ресурсів багатьох українських банків.
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Як ми вже згадували, у продажу американський долар трохи подорожчав, піднявшись відразу на 5 копійок. Наразі за нього просять 35,15 грн. У продажу, як і зазначалося, валюта коштує 35,30 грн.
Зазнала змін і вартості євро. За останню добу вона піднялася як у продажу, так і в покупці — на п’ять копійок в обох випадках. Тепер купити валюту більшості країн ЄС можна за 37,40, а продати — за 37,75 грн.
Дещо відрізняється від вчорашнього і нинішній курс долара в банках.
А ось середній рівень євро на банківських табло змінився вельми помітно.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, на думку експертів, очікується від доларового курсу до кінця червня. Спойлер — вартість валюти визначатиме не лише війна, а й туристи, на яких Україна все ж таки чекає попри бойові дії.