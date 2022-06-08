Світовий банк дає Україні 1,5 мільярда доларів: куди підуть гроші

Гроші підуть на невійськові потреби

Світовий банк затвердив виділення потреб України додаткового фінансування в сумі 1,49 мільярда доларів США.

Як повідомляє Reuters, це перша частина з пакета допомоги загальною сумою в 4 мільярди доларів, які призначені на не пов’язані з війною потреби українського бюджету.

Це включає виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та іншого.

У повідомленні Банку зазначено, що фінансування було підтримане гарантіями Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельного фінансування з Італії та внесків до нового міжнародного трастового фонду.

Крім того, повідомляється, що у травні лідери країн "Великої сімки" пообіцяли Україні додаткове фінансування у розмірі 9,5 мільярда доларів, що збільшило їхню невійськову підтримку до 20 мільярдів доларів.

Як повідомлялося раніше, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну приблизно кожен четвертий українець втратив роботу, а зарплата у тих, хто залишився затребуваним, впала від 25 до 50%.

Неоптимістичні прогнози озвучуються щодо зростання цін на продукти. Так, на думку експертів, він може становити до кінця року 30-40%.