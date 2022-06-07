Кожен четвертий через війну втратив роботу: де заробити в Україні та скільки платять

На одне робоче місце, за даними порталів пошуку роботи, можуть претендувати іноді до 7 українців.

Приблизно кожен четвертий українець втратив роботу з початку агресії Росії проти України, а зарплата у тих, хто залишився затребуваним, впала від 25 до 50%. Про це говорять дані НБУ у його щомісячному макроекономічному та монетарному огляді.

Так, за даними НБУ, зростання кількості вакансій суттєво поступається зростанню резюме навіть для фахівців IT-сфери, тобто знайти роботу складно навіть представникам найперспективніших професій на українському ринку праці.

Як випливає з графіків Нацбанку на популярному сайті пошуку роботи work.ua у травні відкрито менше 20 тисяч вакансій на приблизно 145 тисяч розміщених резюме шукачів роботи. Але навіть ті, хто цю роботу знайде, мають бути готовими до зниження її оплати. Зарплати, за даними опитування, НБУ впали на 25-50% порівняно з довоєнною.

Баланс попиту та пропозиції на ринку праці Джерело — НБУ

У середньому, як вважають банкіри, зарплати у травні були на 10-60% нижчими ніж до війни, залежно від сфери економіки, в якій працює те чи інше підприємство. Щоправда, для водіїв, медиків, фармацевтів, працівників переробної промисловості та аграріїв ця зарплатня навіть зросла, правда лише порівняно з квітнем.

Водночас портал Robota.ua зазначає, що запропонована зарплатня з лютого по червень навіть трохи зросла.

Як змінювалася зарплата з початку року

Як пише OBOZREVATEL, найбільш популярними вакансіями в Україні сьогодні є продавці, касири та IT-фахівці, сам пошук робочого місця може зайняти до півроку.

Топ-5 вакансій за версією Rabota.ua

Додатковий тиск на ринок праці створюється як вимушеними внутрішніми переселенцями, яких в Україні вже понад 8 мільйонів, і тими, хто повертається з країн Європи.

Тим часом у зв’язку з війною українцям пророкують значне зростання цін на продукти, що ще сильніше вдарить по тих, хто втратив роботу або значну частину заробітної плати. Зростання цін на продукти, на думку експертів, може становити до кінця року 30-40%, що на думку НБУ компенсуватиметься зростанням пенсій та соціальних виплат.