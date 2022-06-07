Каждый четвертый из-за войны потерял работу: где заработать в Украине и сколько платят

На одно рабочее место по данным порталов поиска работы могут претендовать иногда до 7 украинцев

Примерно каждый четвертый украинец потерял работу с начала агрессии россии против Украины, а зарплата у тех, кто остался востребован, упала от 25 до 50%. Об этом говорят данные НБУ в его ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре.

Так, по данным НБУ, рост количества вакансий существенно уступает росту резюме даже для специалистов IT-сферы, то есть найти работу сложно даже представителям наиболее перспективных профессий на украинском рынке труда.

Как следует из графиков Нацбанка на популярном сайте поиска работы work.ua в мае открыты менее 20 тысяч вакансий при примерно 145 тысячах размещенных резюме искателей работы. Но даже те, кто эту работу найдет, должен быть готовым к снижению ее оплаты. Зарплаты, по данным опроса НБУ упали на 25-50% в сравнении с довоенной.

Баланс спроса и предложения на рынке труда Источник - НБУ

В среднем, как считают банкиры, зарплаты в мае были на 10-60% ниже чем до войны, в зависимости от сферы экономики, в которой работает то или иное предприятие. Правда для водителей, медиков, фармацевтов, работников перерабатывающей промышленности и аграриев эта зарплата даже выросла, правда лишь в сравнении с апрелем.

Вместе с тем, портал Robota.ua отмечает, что предлагаемая зарплата с февраля по июнь даже немного выросла.

Как менялась зарплата с начала года

Как пишет OBOZREVATEL, наиболее популярными вакансиями в Украине сегодня являются продавцы, кассиры и IT-специалисты, сам же поиск рабочего места может занять до полугода.

Топ-5 вакансий по версии Rаbota.ua

Дополнительное давление на рынок труда создается как вынужденными внутренними переселенцами, которых в Украине уже более 8 миллионов, так и теми, кто возвращается из стран Европы.

Тем временем в связи с войной украинцам предрекают значительный рост цен на продукты, что еще сильнее ударит по тем, кто лишился работы или значительной части заработной платы. Рост цен на продукты, по мнению экспертов, может составить до конца года 30-40%, что по мнению НБУ будет компенсироваться ростом пенсий и социальных выплат.