Рус

Зростання цін неминуче: деякі продукти подорожчають одразу на 40% через війну в Україні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
639
Гаманець українців відчує на себе наслідки війни Новина оновлена 10 травня 2022, 10:14
Гаманець українців відчує на себе наслідки війни

На процес насамперед вплине недобір урожаю

Вже ближче до осені ціни на продукти харчування для українців значно піднімуться. За словами економічного експерта Олексія Куща, стрибок на вартість окремих товарів буде дуже різким і тому — несподіваним.

Більш детально про те, на що чекати Україні в цьому плані, фахівець розповів у розмові "Телеграфу".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На його думку, ціни на продукти "поповзуть" вгору, вже починаючи із серпня. На відносну стабільність вартість навесні поки впливає щонайменше два важливі фактори: відсутність основного експорту, а також емісія гривні через фінансування купівлі військових облігацій.

"Як показує практика, приблизно через 3-4 місяці зросла грошова маса призводить до інфляції та зростання цін", — зазначив Кущ.

За прогнозами спеціаліста, вартість окремих товарів підніметься на 30-40%. Натомість зросте й інфляція — її "збільшення" прогнозують у розмірі 20%.

Також Олексій Кущ припустив, що через необхідність прогодувати країну в умовах недобору врожаю, влада, швидше за все, запровадить мораторій, який стосуватиметься вивезення основних продуктів харчування за кордон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який обсяг пшениці через війну можуть втратити українські аграрії і як це вплине на загальну економічну ситуацію. Експерти проаналізували, чи є варіант того, що українці зіткнуться з голодом.

Теги:
#Україна #Ціни на продукти #Війна #Подорожчання #Олексій Кущ #Підвищення цін
Місто зазнало жахливих руйнувань і втрат
Будинок став братською могилою: в Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхівки витягли десятки загиблих жителів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Місто зазнало жахливих руйнувань і втрат
Будинок став братською могилою: в Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхівки витягли десятки загиблих жителів
Дата публікації
Категорія
Гаманець українців відчує на себе наслідки війни
Зростання цін неминуче: деякі продукти подорожчають одразу на 40% через війну в Україні
Дата публікації
Категорія
У путіна є кілька завдань
Ядерної війни не буде: Арестович озвучив новий план путіна після 9 травня
Дата публікації
Категорія
Жителька Маріуполя Віра Кам’янецька
Старші люди викидалися з вікон, а трупи ховали у сміттєвих баках — мешканка Маріуполя про окупацію, фільтрацію та допит у ФСБ
Дата публікації
Категорія
Росіяни продовжують бомбардувати Україну, проте вони вже програли
Війна – день 76: війська путіна з несамовито атакують і б’ють по українським містам, але програють війну