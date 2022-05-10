Зростання цін неминуче: деякі продукти подорожчають одразу на 40% через війну в Україні
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На процес насамперед вплине недобір урожаю
Вже ближче до осені ціни на продукти харчування для українців значно піднімуться. За словами економічного експерта Олексія Куща, стрибок на вартість окремих товарів буде дуже різким і тому — несподіваним.
Більш детально про те, на що чекати Україні в цьому плані, фахівець розповів у розмові "Телеграфу".
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На його думку, ціни на продукти "поповзуть" вгору, вже починаючи із серпня. На відносну стабільність вартість навесні поки впливає щонайменше два важливі фактори: відсутність основного експорту, а також емісія гривні через фінансування купівлі військових облігацій.
"Як показує практика, приблизно через 3-4 місяці зросла грошова маса призводить до інфляції та зростання цін", — зазначив Кущ.
За прогнозами спеціаліста, вартість окремих товарів підніметься на 30-40%. Натомість зросте й інфляція — її "збільшення" прогнозують у розмірі 20%.
Також Олексій Кущ припустив, що через необхідність прогодувати країну в умовах недобору врожаю, влада, швидше за все, запровадить мораторій, який стосуватиметься вивезення основних продуктів харчування за кордон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який обсяг пшениці через війну можуть втратити українські аграрії і як це вплине на загальну економічну ситуацію. Експерти проаналізували, чи є варіант того, що українці зіткнуться з голодом.
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