Як допомогти ЗСУ і при цьому заробити: що таке військові облігації та як їх купити у два кліки

Українці можуть завтра заробити на державних цінних паперах

У вівторок, 7 червня, Міністерство фінансів України проведе аукціон із розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики. Термін обігу даних облігацій становитиме від 3 до 18 місяців, а дохідність від 9,5% до 11,5%.

Як повідомляє сайт Мінфіну України, саме облігації внутрішньої держпозики, у тому числі військові облігації, є одним з основних інструментів фінансування держбюджету у воєнний час. За даними відомства з початку російської агресії та по 31 травня вдалося залучити до держбюджету 405,9 млрд грн, з яких майже 93 млрд припадають на військові облігації.

Що таке ОВДП?

Облігації державної внутрішньої позики – це цінні папери, які емітуються (випускаються) державою та виплати за якими гарантуються державними активами. Крім номінальної вартості облігації, яка для ОВДП становить 1000 гривень, 1000 доларів або 1000 євро, держава гарантує виплату відсотків за позиками залежно від терміну їх погашення, що може становити від 3 місяців до 5 років та більше.

У рейтингу цінних паперів ОВДП традиційно вважаються найнадійнішими фінансовими інструментами. Держава може відмовитися за ними платити, проте лише у разі дефолту.

Чому ОВДП – це вигідно

Облігації внутрішньої державної позики дозволяють їх власникам заробляти на них двічі:

очікування кінця терміну дії облігацій з погашенням відсотків за ними;

продаж на вторинному ринку.

Основний спосіб заробітку – придбання облігації та очікування виплат за ним. Наприклад, якщо ви придбаєте ОВДП з прибутковістю 10% річних терміном на 3 місяці, на кожну 1000 гривень вкладену в облігацію, ви заробите 2,5% або 25 гривень за ці 90 днів.

Можна не чекати повернення цих коштів і продати облігації на вторинному ринку облігацій або ж зажадати дострокового погашення ОВДП, щоправда, це можливо тільки для тих паперів, які мають таку функцію і були в обороті не менше 15 місяців.

Важливим аргументом "за" купівлю ОВДП є той факт, що доходи за ними не оподатковуються ні податком на доходи фізосіб, ні військовим збором.

Як купити і скільки потрібно грошей

Купівлю ОВДП можна здійснити у первинних банків-дилерів та ліцензованих брокерів, зі списком яких можна ознайомитись тут.

Втім, найпростіше придбати облігації можна через низку банків, таких як "Приват ", " Ощадбанк " та " Монобанк " в їх електронних додатках.

При цьому слід знати, що всі ОВДП існують виключно в електронному вигляді, а залежно від вимог банку або брокера до мінімальної кількості куплених облігацій, ви можете купити як 1 цінний папір, так і сотні.

Наприклад, через Приват24 необхідно купити ОВДП щонайменше на 100 тисяч гривень, а Монобанк можна хоч і 1000 гривень.

Водночас після того, як НБУ 2 червня встановив облікову ставку у розмірі 25%, покупка ОВДП може і не виявитися таким вже вигідним способом вкласти свої заощадження, адже експерти прогнозують зростання депозитів у банку до 20% і більше.