Нацбанк підняв облікову ставку до рекордних 25%: як це позначиться на цінах, курсі валют та відсотках за кредитами

НБУ визнав, що ціни цього року зростуть на 25%, але є й добрі новини

У четвер, 2 червня, Національний банк України повідомив про збільшення облікової ставки у 2,5 рази – до 25%.

"Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку та внаслідок цього посилення можливості Національного банку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час війни", — пояснили необхідність цього кроку у НБУ.

Як уточнює прес-служба НБУ, війна та викликані нею зростання курсу долара, та інфляція, що за квітень склала 3,1% та 16,4% з початку року, створили небезпеку для фінансової стабільності. Додають побоювання та зростання цін у світі, насамперед на енергоносії, від імпорту яких залежить Україна також провокують інфляційні процеси.

Як пояснив "Телеграфу" фінансовий аналітик Василь Невмержицький, кроки НБУ, по суті, спрямовані на боротьбу з інфляцією, оскільки дозволяють очистити ринок від "зайвої" гривні, надрукованої раніше.

"Гривни на ринку поменшають і тому зростання цін зупиниться, цінність гривні підвищиться і її перестануть міняти на долар, що знову ж таки зміцнить національну валюту. Нарешті, зростуть відсотки за банківськими депозитами для вкладників, банки ж почнуть приймати їх і в свою чергу збільшувати кредитну ставку", — говорить про найближчі наслідки такого рішення співрозмовник "Телеграфа".

На думку економічного експерта Данила Моніна, таке рішення НБУ насамперед говорить про те, що інфляція у 2022 році становитиме не менше 25%.

"М’яко кажучи, збентежений цим рішенням. Більше того, НБУ вважає, що Мінфін тепер за своїми ОВДП має підняти ставку по ОВДП. До 25+%. Цим самим НБУ показав, що всі громадяни були лохами підтримавши державу військовими облігаціями по 10-11% річних. Крім того, тепер НБУ потрібно збільшити ставку за ними до 25% і шукати ще 20-30 млрд грн на виплату відсотків. Як на мене Нацбанк запустив інфляційний сценарій розвитку економіки в майбутньому і визнав, що цього року інфляція становитиме не менше ніж 25%", — написав експерт на своїй сторінці у соцмережах.

При цьому, як заявив експерт "Телеграфу", особливого впливу на курс долара нової облікової ставки він не бачить, лише непряме, наприклад, якщо іноземці купуватимуть ОВДП і мінятимуть долари на гривню.

Тим часом українські банки з 1 червня скасували кредитні канікули і тепер українцям доведеться сплачувати свої борги.