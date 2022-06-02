Нацбанк поднял учетную ставку до рекордных 25%: как это отразится на ценах, курсе валют и процентах по кредитам

НБУ признал, что цены в этом году вырастут на 25%, но есть и хорошие новости

В четверг, 2 июня, Национальный банк Украины сообщил об увеличении учетной ставки в 2,5 раза — до 25%.

"Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", — объяснили необходимость данного шага в НБУ.

Как уточняет пресс-служба НБУ, война и вызванные ею рост курса доллара, и инфляция, за апрель составившая 3,1% и 16,4% с начала года, создали опасность для финансовой стабильности. Добавляют опасений и рост цен в мире, прежде всего на энергоносители, от импорта которых зависит Украина также провоцируют инфляционные процессы.

Как пояснил "Телеграфу" финансовый аналитик Василий Невмержицкий, шаги НБУ по сути направлены на борьбу с инфляцией, так как позволяют очистить рынок от "лишней" гривны, напечатанной ранее.

"Гривны на рынке станет меньше и потому рост цен остановится, ценность гривны повысится и ее перестанут менять на доллар, что опять же укрепит национальную валюту. Наконец, вырастут проценты по банковским депозитам для вкладчиков, банки же начнут принимать их и в свою очередь увеличивать кредитную ставку", — говорит о ближайших последствиях такого решения собеседник "Телеграфа".

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, такое решение НБУ прежде всего говорит о том, что инфляция в 2022 году составит не менее 25%.

"Мягко говоря обескуражен этим решением. Более того НБУ считает, что Минфин теперь по своим ОВГЗ должен поднять ставку по ОВГЗ. До 25+%. Этим самым НБУ показал, что все граждане были лохами поддержав государство военными облигациями по 10-11% годовых. Кроме того, теперь НБУ потребуется увеличить ставку по ним до 25% и искать еще 20-30 млрд грн на выплату процентов. Как по мне Нацбанк запустил инфляционный сценарий развития экономики в будущем и признал, что в этом году инфляция составит не менее 25%", — написал эксперт на своей странице в соцсетях.

При этом как заявил эксперт "Телеграфу" особого влияния на курс доллара новой учетной ставки он не видит, лишь косвенное, например, если иностранцы будут покупать ОВГЗ и менять доллары на гривну.

Между тем украинские банки с 1 июня отменили кредитные каникулы и теперь украинцам придется платить свои долги.