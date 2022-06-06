Как помочь ВСУ и при этом заработать: что такое военные облигации и как их купить в два клика

Украинцы могут завтра заработать на государственных ценных бумагах

Во вторник, 7 июня, Министерство финансов Украины проведет аукцион по размещению военных облигаций внутреннего государственного займа. Срок оборота данных облигаций составит от 3 до 18 месяцев, а доходность от 9,5% до 11,5%.

Как сообщает сайт Минфина Украины именно облигации внутреннего госзайма, в том числе военные облигации, являются одним из основных инструментов финансирования госбюджета в военное время. По данным ведомства с начала российской агрессии и по 31 мая удалось привлечь в госбюджет 405,9 млрд грн, из которых почти 93 млрд приходятся на военные облигации.

Что такое ОВГЗ?

Облигации государственного внутреннего займа – это ценные бумаги, которые эмитируются (выпускаются) государством и выплаты по которым гарантируются государственными активами. Помимо номинальной стоимости облигации, которая для ОВГЗ составляет 1000 гривен, 1000 долларов или 1000 евро, государство гарантирует выплату процентов по займам в зависимости от срока их погашения, который может составлять от 3 месяцев до 5 лет и более.

В рейтинге ценных бумаг ОВГЗ традиционно считаются самыми надежными финансовыми инструментами. Государство может отказаться по ним платить, однако только в случае дефолта.

Почему ОВГЗ — это выгодно

Облигации внутреннего государственного займа позволяют их держателям зарабатывать на них дважды:

ожидание конца срока действия облигаций с погашением процентов по ним;

продажа на вторичном рынке.

Основной способ заработка – приобретение облигации и ожидание выплат по нему. К примеру, если вы приобретете ОВГЗ с доходностью 10% годовых на срок 3 месяца, на каждую 1000 гривен вложенную в облигацию, вы заработаете 2,5% или 25 гривен за эти 90 дней.

Можно не ждать возврата этих средств и продать облигации на вторичном рынке облигаций или же потребовать досрочного погашения ОВГЗ, правда это возможно только для тех бумаг, которые имеют такую функцию и были в обороте не менее 15 месяцев.

Важным доводом "за" покупку ОВГЗ является тот факт, что доходы по ним не облагаются ни налогом на доходы физлиц, ни военным сбором.

Как купить и сколько нужно денег

Покупку ОВГЗ можно осуществить у первичных банков-дилеров и лицензированных брокеров, со списком которых можно ознакомиться здесь.

Впрочем, проще всего приобрести облигации можно через ряд банков, таких как "Приват", "Ощадбанк", и "Монобанк" в их электронных приложениях.

При этом следует знать, что все ОВГЗ существуют исключительно в электронном виде, а в зависимости от требований банка или брокера к минимальному количеству купленных облигаций вы можете купить как 1 ценную бумагу, так и сотни.

К примеру, через Приват24 необходимо купить ОВГЗ не менее чем на 100 тысяч гривен, а в Монобанк можно хоть и на 1000 гривен.

Вместе с тем после того как НБУ 2 июня установил учетную ставку в размере 25%, покупка ОВГЗ может и не оказаться таким уж выгодным способом вложить свои сбережения, ведь эксперты прогнозируют рост депозитов в банке до 20% и более.