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Чи подешевшає долар після підвищення облікової ставки НБУ? Прогнози експертів

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Микита Синицін Микита Синицін
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Долару пророкують зниження
Долару пророкують зниження

Для зростання курсу долара експерти передумов не бачать, а от падіння - навпаки

Після хвилеподібного стрибка курсу долара у другій половині травня до майже 38 гривень, заокеанська валюта на початок червня значно схудла, тепер за 1 долар дають від 35,5 до 35,85 грн.

На думку експертів, якихось особливих економічних передумов для зростання курсу долара сьогодні немає. Так, як пише економіст, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, у квітні платіжний баланс склав 1,1 млрд дол профіцит, тобто у зовнішній торгівлі наша країна вивезла товарів більше, ніж ввезла.

Пояснює це експерт різким падінням імпорту та надходженням близько 1 мільярда доларів за квітень від заробітчан, а також різким скороченням виплат доходів іноземцям, які не обмінюють отриману ними гривню у долари, створюючи додатковий попит.

На думку економічного експерта Тараса Козака на курс долара у бік його зниження на користь гривні, може зіграти зростання облікової ставки НБУ в 25%, рішення, про що було прийнято 2 червня.

Економіст вважає, що зростання облікової ставки зробить для українців вигіднішими банківські депозити, за які можна отримати до 20%, а для банків – купівлю державних цінних паперів під 20-25%. Це, у свою чергу, знизить наявність гривні на ринку, а також знизить попит на долар.

Щоправда у своїх оцінках експерт обережний і вважає, що за цих умов курс долара до гривні як мінімум падатиме не так сильно, як раніше, а як максимум – гривня навіть трохи зміцниться.

На думку ж фінансового аналітика Віталія Шапрана курс долара може впасти до позначки 33 грн, якщо не буде негативних новин від закордонних партнерів і з фронту.

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#НБУ #Гривня #Долар #Обмін валют #Курс долара