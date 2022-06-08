Всемирный банк дает Украине 1,5 миллиарда долларов: куда пойдут деньги

Деньги пойдут на невоенные нужды

Всемирный банк утвердил выделение на нужды Украины дополнительного финансирования в сумме 1,49 миллиарда долларов США.

Как информирует Reuters, это первая часть из пакета помощи общей суммой в 4 миллиарда долларов, которые предназначены на не связанные с войной нужды украинского бюджета.

Это включает в себя выплату зарплат, пенсий, социальных пособий и другого.

В сообщении Банка указано, что финансирование было поддержано гарантиями Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельного финансирования из Италии и взносов в новый международный трастовый фонд.

Кроме того, сообщается, что в мае лидеры стран "Большой семерки" пообещали Украине дополнительное финансирование в размере 9,5 миллиарда долларов, что увеличило их невоенную поддержку до 20 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, в после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, примерно каждый четвертый украинец потерял работу, а зарплата у тех, кто остался востребован, упала от 25 до 50%.

Неоптимистичные прогнозы озвучиваются и относительно роста цен на продукты. Так, по мнению экспертов, он может составить до конца года 30-40%.