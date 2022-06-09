Доллар на черном рынке демонстрирует финансовые качели: свежий курс валют на 9 июня

В кассах банков значительно подорожало евро

На утро четверга, 9 июня, доллар на черном рынке в Украине продают по 35,30 грн, что на 10 копеек дешевле, нежели в предыдущий банковский день. Однако в покупке американская валюта подскочила, точно так же, как и евро.

Детали о свежем чернорыночном курсе валюте сообщает "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Минфин". Как известно, алгоритмы сайта позволяют быстро получать данные не только с обменников, но и официальных ресурсов многих украинских банков.

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Как мы уже упоминали, в продаже американский доллар слегка подорожал, поднявшись сразу на 5 копеек. Теперь за него просят 35,15 грн. В продаже, как и указывалось, валюта стоит 35,30 грн.

Претерпела изменения и стоимость евро. За последние сутки она поднялась как в продаже, так и в покупке — на пять копеек в обеих случаях. Теперь купить валюту большинства стран ЕС можно за 37,40, а продать — за 37,75 грн.

Курс валют на черном рынке 9 июня

Немного отличается от вчерашнего и нынешний курс доллара в банках.

Курс доллара в банках 9 июня

А вот средний уровень евро на банковских табло изменился весьма заметно.

Курс евро в банках 9 июня

Напомним, ранее мы писали о том, чего, по мнению экспертов, можно ожидать от долларового курса к концу июня. Спойлер — стоимость валюты будет определять не только война, но и туристы, которых Украина все же ожидает, не взирая на боевые действия.