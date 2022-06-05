Долар на "чорному ринку" трохи піднявся в ціні: свіжий курс валют на 5 червня

І євро, і долар вже друга доба є зразками майже стабільності.

Неділя, 5 червня, почалася для любителів порахувати гроші з добрих новин — що американська, що європейська валюта за останню добу майже не змінилася в ціні. Долар трохи додав у продажу, а євро — навпаки, подешевшав, якщо його купувати.

Розширену інформацію про актуальний курс валют надає ресурс "Мінфін". Система аналізує не лише показники "чорного ринку" в Україні, а й середні показники банківської ціни більшості популярних валют.

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Як уже згадувалося, з суботи до неділі долар США при купівлі встиг "набрати" п’ять копійок. Наразі за нього на "чорному ринку" просять 35,40 грн. Вартість валюти у продажу залишилася незмінною з минулої доби — 35,60 грн.

Євро демонструє трохи зворотну ситуацію. Тут стабільність спостерігається у ціні купівлі – 37,80 грн. А ось у продажу європейська валюта трохи подешевшала – до 38,10 грн.

Курс валют на чорному ринку 5 червня

Середній курс долара в Україні по банках зафіксований на рівні 36 гривень у продажу та 35 – при купівлі. Залежно від фінустанови показники трохи відрізняються.

Курс долара у банках 5 червня

За євро в банках доведеться заплатити по 38.40 грн, продаючи валюту. А якщо ж ви хочете купити, то пам’ятайте про вартість у 37 гривень. Знову ж таки, це лише середнє значення, у вашому банку ціна може відрізнятися.

Курс євро у банках 5 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи слід чекати на зниження курсу долара найближчим часом і що українцям краще робити зі своїми валютними "заначками".