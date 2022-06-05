Доллар на "черном рынке" слегка поднялся в цене: свежий курс валют на 5 июня

И евро, и доллар уже вторые сутки являются образцами почти стабильности

Воскресенье, 5 июня, началось для любителей посчитать деньги с хороших новостей — что американская, что европейская валюта за последние сутки почти не изменились в цене. Доллар чуть прибавил в продаже, а евро — так и вовсе подешевел, если его покупать.

Расширенную информацию об актуальном курсе валют предоставляет ресурс "Минфин". Система анализирует не только показатели "черного рынка" в Украине, но и средние показатели банковской цены большинства популярных валют.

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Как уже упоминалось, с субботы до воскресенья доллар США в покупке успел "набрать" целых пять копеек. Сейчас за него на "черном рынке" просят 35,40 грн. Стоимость валюты в продаже осталась неизменной с прошлых суток — 35,60 грн.

Евро демонстрирует слегка обратную ситуацию. Здесь стабильность наблюдается в цене покупки — 37,80 грн. А вот в продаже европейская валюта немного подешевела — до 38,10 грн.

Курс валют на черном рынке 5 июня

Средний курс доллара в Украине по банках зафиксирован на уровне 36 гривен в продажи и 35 — при покупке. В зависимости от финучреждения показатели слегка разнятся.

Курс доллара в банках 5 июня

За евро же в банках придется заплатить по 38,40 грн, продавая валюту. А если же вы хотите купить, то помните о стоимости в 37 грн. Опять же — это лишь среднее значение, в вашем банке цена может отличаться.

Курс евро в банках 5 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, следует ли ждать снижение курса доллара в ближайшее время и что украинцам лучше делать со своими валютными "заначками".