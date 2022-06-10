Доллар на черном рынке замер: свежий курс валют на 10 июня

Колебание цен на валюту частично приостановилось

В пятницу, 10 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 31,39 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. При этом цена на американский доллар не изменилась и с 24 февраля стоит 29,25 гривны.

Согласно данным "Минфина", в обменниках продолжает непрерывно колебаться. В частности, доллар США в последний рабочий день недели на "черном" рынке при покупке будет стоить так же как и в четверг — 35,15 гривны. Что касается расценок на покупку американской валюты, то сегодня они тоже замерли. Цена доллара на продажу — 25,30 гривны.

"Черный" евро, то его покупка в течение сегодняшних суток будет составлять 37,40 гривны, равно, как и вчера, а вот цена на продажу уменьшилась на 10 копеек, поэтому сегодня она будет стоить 37,65 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 10 июня

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По отношению к другим иностранным валютам, динамика примерно такая же. Курс польского злотого сегодня остановился на уровне 6,84 гривны за злотый, что на 3 копейки меньше, чем было раньше. В то время как британский фунт стерлингов в пятницу стоит 36,69 гривны за фунт, что так же на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс валют 10 июня в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты в сфере финансов убеждены, что в июне курс американского доллара резко не будет расти. В частности, финансовый аналитик Борис Кушнирук спрогнозировал курс на две недели июля на уровне 36-37 грн.