Доллар по 40? Эксперт сделал прогноз, когда гривна существенно упадет

Аналитики считают, что осенью не избежать девальвации в 15%

Курс доллара на черном рынке перевалил за 35 гривен, а в пиковые моменты цена на него повышалась вплоть до 40 гривен. При этом эксперты говорят, что ждать момента, когда доллар станет по 27-28 гривен в ближайшее время не стоит, это практически невозможно.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавил, что о стабилизации украинской гривны говорить слишком рано.

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Аналитик отметил, что во время восстановления экономики слишком сильное укрепление гривны к иностранной валюте может даже помешать — речь идет об украинских экспортерах. Алексей Кущ отметил, что на фоне этого глубокой восстановительной ревальвации в Украине ожидать тоже не стоит.

По мнению эксперта, в ближайшие полгода к курсу прибавится еще 15% девальвация и из-за этого уже осенью произойдет скачок курса до 40 гривен за доллар. После этого, указывает Кущ, гривна вряд ли укрепится выше 30 гривен/доллар.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего, технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – резюмировал Алексей Кущ.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким курс доллара будет до конца месяца и какие факторы на него повлияют. Прогноз в комментарии нашему изданию озвучил финансовый эксперт Борис Кушнирук.