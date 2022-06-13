Доллар на черном рынке перестал падать: что происходит с курсом валют 13 июня

Незначительные валютные колебания сохранились

Курс доллара на черном рынке остается стабильным с выходных. А вот европейская валюта продолжает постепенное снижение, теряя по несколько копеек. Таким образом за доллар просят в обменках 35,15/35,25 грн в среднем по стране, а за евро 37,1/37,45 грн.

Ситуация в банках иная — продажа доллара выросла в цене на 10 копеек, а евро — на семь. Согласно данным сайта "Минфин", цена одного евро при этом упала на 17 копеек и составила 36,6 грн при покупке.

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Актуальные курсы иностранных валют приведены в таблице ниже. В зависимости от региона они могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. В столице Украины курс в обменках выглядит так:

доллар 35,15/35,25 грн,

евро 37,1/37,450 грн,

рубль 0,4/0,5 грн,

злотый 7,82/8,15 грн.

Курс валют в обменках, банках и от НБУ

В обменках и банках часть долларов могут не принять — если они слишком старые (выпущены до 1996 года), на них есть повреждения, загрязнения, следы чернил, купюры больше не используются в обиходе. Часть таких денег могут поменять при условии комиссии, которая может достигать 10-30%.

Ранее "Телеграф" писал, что курс доллара пошел в рост из-за спекуляций на рынке и сейчас стабилизировался. Он будет зависеть от нескольких факторов, включая ситуацию на фронте.