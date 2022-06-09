Что будет с курсом доллара в ближайшие дни: прогноз эксперта

Цена доллара зависит от многих факторов

За последнее время курс валют на черном и сером рынках Украины демонстрировал существенные скачки. Взлетевший до почти 40 грн за доллар курс, также стремительно упал до 35 грн за доллар из-за действий спекулянтов.

Об этом заявил экономический эксперт Сергей Фурса во время эфира телеканала "Донбасс24". Он также дал прогноз курса валюты на ближайшее время.

По мнению эксперта, спекулянты разогнали курс до 39 грн за доллар, а затем доллар упал, ведь спекуляции были на пустом месте.

"Сначала сугубо на спекуляциях разогнали курс с 33-34 грн. до 39 грн. за доллар, использовав для этого фразу главы Нацбанка о том, что регулятор собирается отпустить курс доллара. Но поскольку спекуляции оказались на пустом месте, то курс вернулся к уровню 35 грн за доллар", — заявил Фурса.

Фурса отметил, что официальный курс будет зафиксирован, однако ситуацию на черном и сером рынке предугадать тяжело, ведь украинцы сейчас живут в "эмоциональных качелях", что подогревает спекулянтов. Ближайшая динамика курса будет зависеть от многих факторов: ситуация на фронте, западная поддержка, разблокировка украинских портов.

Кроме того, эксперт прогнозирует значительный рост цен — инфляционные ожидания составляют около 20-25%.

Ранее сообщалось, что через несколько месяцев и курс может обвалиться до 30 гривен за 1 доллар. Напомним, банкиры сообщали, что обвала гривны в июне не будет.