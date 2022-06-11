Доллар на черном рынке медленно теряет позиции: свежий курс валют в начале выходных

За сколько можно купить и продать валюту в банках и на черном рынке

В первый выходной текущей недели, 11 июня, Национальный банк Украины средний курс гривны не изменил. При этом на черном рынке национальная валюта тоже свои позиции по отношению к американскому доллару удерживает. Что касается европейской валюты, то официальный курс сегодня установлен в 31,39 гривны, как и в предыдущий банковский день.

Согласно данным Минфина", в субботу колебание "черных" цен приостановилось. В частности, покупка доллара США в обменниках сегодня обойдется в 35,15 гривны, а вот продажи — в 35,25 гривны, что на пять копеек меньше, чем вчера.

Европейская валюта на черном рынке также удержала позиции по сравнению с предыдущим днем. Купить евро в субботу можно будет за 37,15 гривен, что на 25 копеек дешевле, чем вчера. В то же время, продажа обойдется в 37,50 гривен. И это на 10 копеек меньше по сравнению с предыдущими расценками.

Курс доллара и евро на черном рынке 11 июня

Официальная валюта сегодня остается на уровне расценок, установленных Национальным банком Украины на пятницу. Так, курс евро сегодня удержался на уровне 31,39 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. При этом цена на американский доллар не изменилась и с 24 февраля стоит 29,25 гривны.

Курс валют 11 июня в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам финансистов, в ближайшее время доллар США начнет палаты в цене. По мнению эспертов, главным условием для того, чтобы американская валюта "просела" до отметки в 33 гривны, — отсутствие негативных новостей от зарубежных партнеров и с фронта.