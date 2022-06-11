Долар на чорному ринку повільно втрачає позиції: свіжий курс валют на початку вихідних

За скільки можна купити та продати валюту в українських банках та на чорному ринку

У перший вихідний тижня, 11 червня, Національний банк України середній курс гривні не змінив. При цьому на чорному ринку національна валюта також свої позиції відносно американського долара утримує. Що стосується європейської валюти, то офіційний курс сьогодні встановлений у 31,39 гривні, як і впродовж попереднього банківського дня.

Згідно з даними "Мінфіну", у суботу коливання "чорних" цін призупинилося. Зокрема, купівля долара США в обмінниках сьогодні обійдеться у 35,15 гривні, а от продаж — у 35,25 гривні, що на п`ять копійок менше, аніж учора.

Європейська валюта на чорному ринку також позиції утримала в порівнянні з попереднім днем. Купити євро у суботу можна буде за 37,15 гривень, що аж на 25 копійок дешевше, аніж учора. Водночас продаж обійдеться у 37,50 гривень. І це на 10 копійок менше, в порівнянні з попередніми розцінками.

Курс долара та євро на чорному ринку 11 червня

Офіційна валюта сьогодні залишається на рівні розцінок, які Національнй банк України встановив на п`ятницю. Так, курс євро сьогодні утримався на рівні 31,39 гривні, що на 2 копійки менше, аніж у попередній банківський день. При цьому ціна на американський долар не змінилася і з 24 лютого він коштує 29,25 гривні.

Курс валют 11 червня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами фінансистів, найближчим часом долар США почне палати в ціні. На думку еспертів, головною умовою для того, аби американська валюта "просіла" до позначки у 33 гривні, є відсутність негативних новин від закордонних партнерів і з фронту.