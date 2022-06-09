Що буде з курсом долара найближчими днями: прогноз експерта

Ціна долара залежить від багатьох факторів

Останнім часом курс валют на чорному та сірому ринках України демонстрував суттєві стрибки. Курс, що злетів до майже 40 грн за долар, також стрімко впав до 35 грн за долар через дії спекулянтів.

Про це заявив економічний експерт Сергій Фурса під час ефіру на телеканалі "Донбас24", Також він дав прогноз курсу валюти на найближчий час.

На думку експерта, спекулянти розігнали курс до 39 грн за долар, а потім долар упав, адже спекуляції були на порожньому місці.

"Спочатку чисто на спекуляціях розігнали курс з 33−34 грн до 39 грн за долар, використавши для цього фразу голови Нацбанку про те, що регулятор збирається відпустити курс долара. Але, оскільки спекуляції були на порожньому місці, то курс повернувся до рівня 35 грн за долар", — заявив Фурса.

Фурса зазначив, що офіційний курс буде зафіксовано, проте ситуацію на чорному та сірому ринку передбачити важко, адже українці зараз живуть у "емоційних гойдалках", що підігріває спекулянтів. Найближча динаміка курсу залежатиме від багатьох факторів: ситуація на фронті, західна підтримка, розблокування українських портів.

Крім того, експерт прогнозує значне зростання цін — інфляційні очікування становлять близько 20-25%.

Раніше повідомлялося, що за кілька місяців і курс може обвалитися до 30 гривень за 1 долар. Нагадаємо, банкіри повідомляли, що обвалу гривні у червні не буде.