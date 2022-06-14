Бензин дорожает и это не предел? Эксперты предположили стоимость топлива

Цена на бензин в Украине будет европейской

Стоимость газа, бензина и дизеля в Украине остается высокой — тенденции к снижению цены не наблюдается, наоборот — топливо понемногу прибавляет.

Согласно данным сайта "Авто.риа", за литр бензина А-95 просят в среднем по Украине 50.27 грн, за газ — 41.57 грн, за дизель — 56.58 грн. При этом машины с ГБО смогут заправиться не на каждой заправке.

Надежный источник новостей о войне и не только — подпишись на наш Telegram

Также в крупных заправочных сетях есть проблемы с А-92 бензином.

Цена на газ, бензин, дизель по заправкам

Согласно данным сайта "Минфин", обновленным 13 июня, все виды топлива поползли вверх в цене, кроме премиального дизельного топлива. Средняя цена на газ, по их данным, стала почти на гривну больше и составила 42.52 грн.

Рост цены на бензин, газ, дизель в Украине

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время прекращения топливного кризиса в Украине ожидать не следует. Хоть количество бензовозов и выросло практически в 20 раз и Украина ввозит по автодорогам, железной дороге, Дунаю рекордные объемы топлива, но у Европы не хватает мощности обеспечить потребность. Также не ожидается и снижения цены — не только бензин будет европейский, но и его цена. Ориентир — 1,5 евро за литр, что в гривне согласно последнему курсу от 46 до 56 грн.

Новый всплеск дефицита топлива ожидается уже через несколько недель. Как ранее писал "Телеграф", в Украине уже рассматривают альтернативные виды топлива для тяжелой техники и автобусов, в частности, речь о метане, который на бирже дешевле бензина.