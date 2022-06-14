Как слить бензин с машины: три простых способа

Люди нуждаются в запасе горючего дома

В связи с ростом цен на горючее, а также недостаточным количеством бензина на украинских заправках многие водители стали интересоваться тем, как можно слить бензин с бака собственного авто. Причина в том, что на АЗС не позволяют набирать топливо в канистры, а иметь запас бензина в наше нестабильное время хочется многим.

О том, как можно просто и не слишком затратно в плане сил слить топливо с бензобака, расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс Dexpens. Однако важно не использовать эти советы для нанесения ущерба любому другому водителю и его транспортному средству.

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Способ №1. "Бородатый"

Эта версия подходит для владельцев более старых машин. Все дело в том, что любая современная машина имеет специальную винтовую крышку, которой оборудовано заливное горлышко. Более того — отдельные модели авто еще могут иметь и специальный замок на этой системе. Также горловина бака нередко оборудована специальной фильтрующей сеточкой, которая вылавливает крупные частички мусора, что способны попадать в бак.

Именно поэтому многие не могут воспользоваться стандартным и проверенным годами способом — длинный шланг, опущенный в бензобак, и вдыхание воздуха по нему — дабы задать "путь" топливу. Если у вас старая машина и вы можете опустить шланг в бак — это будет самый простой вариант сливания бензина. Однако будьте осторожны и не наглотайтесь токсичных веществ!

Способ №2. С клапаном

Многие авто оборудованы сейчас специальным клапаном, который позволяет производить сливание топлива. Для того, чтобы совершить эту процедуру, следует:

установить авто на ровную поверхность специальной площадки (со свободным доступом к днищу машины);

зафиксировать транспортное средство (ТС) специальными приспособлениями, которые защитят его от откатов;

открутить пробку клапана;

подставить под авто специальный резервуар, в которое будет стекать топливо.

Добавим, что помещение должно хорошо проветриваться, дабы выполняющий операцию человек не надышался вредными парами.

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Способ №3. Двигательный

Если в вашей машине отсутствует специальная система для слива бензина, есть еще один способ.

Установите авто на ровной площадке. Переведите коробку передач на "нейтралку" или в паркинг. Заглушите двигатель, откройте крышку капота и позвольте "внутренностям" авто немного остыть. Найдите место, где топливный шланг соединяется с двигателем и отсоедините его. Свободный конец шланга опустите в канистру или другую емкость. Поверните ключ в замке зажигания, чтобы начала работать топливный насос. При этом двигатель не должен заводиться.

Важно: не допускайте полного сливания бензина, чтобы насос не начал перекачивать воздух. Это может вывести машину из строя. Если вы увидите в сливаемом топливе пузырьки воздуха, немедленно прекращайте процедуру. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания обратно.

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Разумеется, во время всех трех способов водителям и людям рядом запрещено курить или использовать другие открытые источники огня.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что многие украинские водители из-за войны перешли на т.н. "спиртовой бензин". Мы анализировали, является ли он вредным для машины.