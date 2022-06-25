Водителям приготовиться: в Украине подорожает автострахование

Страховые компании тоже будут вкладываться в свои выплаты больше

С пятницы, 1 июля, в Украине будет изменена стоимость обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГПО), которую должны иметь водители в нашей стране. Цена такого полиса повысится на 10-20%.

Информацию передает портал "Твоя машина". Вместе с такой горькой пилюлей идет и "подсладитель" — страховые компании должны увеличить размер выплат, которые клиент должен получать в случае страховой ситуации.

Стоит отметить, что суммы выплачиваемых компаниями компенсаций поднимутся на несколько десятков тысяч гривен. Всего основных пунктов, которые будут изменены, три:

повреждение имущества — 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч);

— 160 тысяч гривен (раньше 130 тысяч); причинение вреда жизни и здоровью участнику дорожно-транспортного происшествия (на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч);

(на одного потерпевшего) — 320 тысяч гривен (ранее 260 тысяч); самостоятельное оформление ДТП его участниками для страховой компании, что будет сделано согласно европротоколу — 80 тысяч гривен (ранее 50 тысяч).

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