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Замена свечей в автомобиле своими руками: удастся ли сэкономить и в чем сложности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Замена свечей зажигания и накала в автомобилях Новость обновлена 17 июня 2022, 04:55
Замена свечей зажигания и накала в автомобилях

Заменить свечи в автомобиле самостоятельно реально, однако есть нюансы.

Ввиду крайне непростой экономической ситуации в Украине, в том числе и дефицитом подходящего топлива и, как следствие случаев использования не предназначенного для автомобиля горючего, нередко встает вопрос о том, можно ли сэкономить на обслуживании автомобиля, в частности, самостоятельной замене свечи, без обращенияк мастерам на СТО.

В целом в большинстве случаев вопрос имеет положительный ответ и вполне решаемый самостоятельно, однако и здесь есть несколько "но", пишет специализированный сайт "Авто 24".

В первую очередь здесь многое зависит от марки автомобиля.

"Чтобы в деле замены свечей все прошло успешно, следует учитывать многие факторы. И в первую очередь то, что собственно замене свечей во многих моделях сегодня предшествует ряд других операций – непростых и длительных", — отмечается в заметке.

Сразу "нет"

В частности, перво-наперво нужно знать, что у некоторых автомобилей замена свечей зажигания связана с большими сложностями, которые часто делают невозможным эту операцию в домашних условиях.

  • Нужно предварительно вытаскивать (вывешивать) двигатель из авто. Это характерно для некоторых моделей с оппозитным двигателем, в которых свечи расположены вплотную к элементам кузова.
  • Демонтировать впускной коллектор. Добраться до свечей часто мешают навесные детали. В том числе и такие, которые не так-то просто демонтировать и установить обратно без ошибок.
  • Демонтировать бампер. Есть автомобили, в которых сначала проще снять бампер, а потом уже – свечи.
  • Заменить крышку. Часто доступ к свечам перекрывает крышка клапанного механизма с уплотнениями вокруг углублений для свечей – и эти уплотнения в случае выхода из строя иногда нельзя заменить отдельно.
Свеча современного двигателя зажата в глубоком узком колодце между клапанами и топливной форсункой
Свеча современного двигателя зажата в глубоком узком колодце между клапанами и топливной форсункой

"Обязательно выясните, не принадлежит ли ваш автомобиль к когорте вышеназванных – и хорошенько обдумайте вариант визита на СТО, где эту работу проделают профессионально", — предлагают авторы заметки.

Инструменты

В отличие от советских автомобилей, осуществлять большинство операций в современных западных (или восточных типа японских) представителей автопрома с помощью минимального набора инструментов и "такой-то матери" невозможно или сопряжено с максимальным риском повредить "внутрянке".

Как следствие, если в вашем автомобиле все же возможна самостоятельная замена свеч, то все равно нужны некоторые специальные инструменты:

  • Специальный ключ. Нельзя лезть к свече с обычной головкой "на 16" – в ключе должно быть как минимум устройство для удержания свечи (резинка или магнит). Иногда из-за сложного доступа непременно нужен ключ с карданчиком. Очень желательно иметь динамометрический ключ, но есть методика соблюдения момента затяжки и без него.
  • Комплект запчастей (кроме свечей), которые понадобится заменить при "прокладке пути" к свечам: чаще всего это прокладки и втулки, иногда крышки.
  • Компрессор или мощный пылесос. Перед выкручиванием свечи нужно выдуть (или всосать) мусор, который почти всегда накапливается в колодце вокруг свечи. Если этого не сделать, грязь попадет в цилиндр – а это почти приговор для мотора.
Номенклатура инструментов для замены свечи под каждый двигатель своя
Номенклатура инструментов для замены свечи под каждый двигатель своя

Терпение

Несмотря на то, что никаких особых знаний и навыков для замены свечей в большинстве случаев не требуется, у занявшегося таким делом человека без достаточного опыта должно быть терпение и аккуратность. Так, очень часто происходят случаи, когда применив чрезмерное физическое усилие можно сорвать резьбу в головке блока двигателя, сломать свечу или насыпать в цилиндр мусор, который испортит его зеркало и приведет к необходимости капитального ремонта всего агрегата. Да и ронять в колодец свечу с высоты нельзя – можно нарушить искровой зазор.

Колодец свечи, из которого перед ее выкручиванием нужно выдуть мусор
Колодец свечи, из которого перед ее выкручиванием нужно выдуть мусор

Советы перед работой

Если же вышеизложенные рекомендации выполнены, то есть еще немаловажный совет: лучше не просто изучить порядок действий, а ознакомиться с опытом коллег, владельцев этой же модели автомобиля

"Найдите видео или текстовые рассказы на форумах и клубных сайтах. Самым ценным для вас будет описание осложнений, с которыми любители-автомеханики столкнулись во время работы – и как они эти трудности преодолели. Об этом обычно не пишут в заводском мануале, а эта информация поможет вам принять решение и подготовить нужные инструменты", — рекомендуют авторы статьи.

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#Украина #Автомобиль #замена свечи