Замена свечей в автомобиле своими руками: удастся ли сэкономить и в чем сложности

Заменить свечи в автомобиле самостоятельно реально, однако есть нюансы.

Ввиду крайне непростой экономической ситуации в Украине, в том числе и дефицитом подходящего топлива и, как следствие случаев использования не предназначенного для автомобиля горючего, нередко встает вопрос о том, можно ли сэкономить на обслуживании автомобиля, в частности, самостоятельной замене свечи, без обращенияк мастерам на СТО.

В целом в большинстве случаев вопрос имеет положительный ответ и вполне решаемый самостоятельно, однако и здесь есть несколько "но", пишет специализированный сайт "Авто 24".

В первую очередь здесь многое зависит от марки автомобиля.

"Чтобы в деле замены свечей все прошло успешно, следует учитывать многие факторы. И в первую очередь то, что собственно замене свечей во многих моделях сегодня предшествует ряд других операций – непростых и длительных", — отмечается в заметке.

Сразу "нет"

В частности, перво-наперво нужно знать, что у некоторых автомобилей замена свечей зажигания связана с большими сложностями, которые часто делают невозможным эту операцию в домашних условиях.

Нужно предварительно вытаскивать (вывешивать) двигатель из авто. Это характерно для некоторых моделей с оппозитным двигателем, в которых свечи расположены вплотную к элементам кузова.

Демонтировать впускной коллектор. Добраться до свечей часто мешают навесные детали. В том числе и такие, которые не так-то просто демонтировать и установить обратно без ошибок.

Демонтировать бампер. Есть автомобили, в которых сначала проще снять бампер, а потом уже – свечи.

Заменить крышку. Часто доступ к свечам перекрывает крышка клапанного механизма с уплотнениями вокруг углублений для свечей – и эти уплотнения в случае выхода из строя иногда нельзя заменить отдельно.

Свеча современного двигателя зажата в глубоком узком колодце между клапанами и топливной форсункой

"Обязательно выясните, не принадлежит ли ваш автомобиль к когорте вышеназванных – и хорошенько обдумайте вариант визита на СТО, где эту работу проделают профессионально", — предлагают авторы заметки.

Инструменты

В отличие от советских автомобилей, осуществлять большинство операций в современных западных (или восточных типа японских) представителей автопрома с помощью минимального набора инструментов и "такой-то матери" невозможно или сопряжено с максимальным риском повредить "внутрянке".

Как следствие, если в вашем автомобиле все же возможна самостоятельная замена свеч, то все равно нужны некоторые специальные инструменты:

Специальный ключ. Нельзя лезть к свече с обычной головкой "на 16" – в ключе должно быть как минимум устройство для удержания свечи (резинка или магнит). Иногда из-за сложного доступа непременно нужен ключ с карданчиком. Очень желательно иметь динамометрический ключ, но есть методика соблюдения момента затяжки и без него.

Нельзя лезть к свече с обычной головкой "на 16" – в ключе должно быть как минимум устройство для удержания свечи (резинка или магнит). Иногда из-за сложного доступа непременно нужен ключ с карданчиком. Очень желательно иметь динамометрический ключ, но есть методика соблюдения момента затяжки и без него. Комплект запчастей (кроме свечей), которые понадобится заменить при "прокладке пути" к свечам: чаще всего это прокладки и втулки, иногда крышки.

(кроме свечей), которые понадобится заменить при "прокладке пути" к свечам: чаще всего это прокладки и втулки, иногда крышки. Компрессор или мощный пылесос. Перед выкручиванием свечи нужно выдуть (или всосать) мусор, который почти всегда накапливается в колодце вокруг свечи. Если этого не сделать, грязь попадет в цилиндр – а это почти приговор для мотора.

Номенклатура инструментов для замены свечи под каждый двигатель своя

Терпение

Несмотря на то, что никаких особых знаний и навыков для замены свечей в большинстве случаев не требуется, у занявшегося таким делом человека без достаточного опыта должно быть терпение и аккуратность. Так, очень часто происходят случаи, когда применив чрезмерное физическое усилие можно сорвать резьбу в головке блока двигателя, сломать свечу или насыпать в цилиндр мусор, который испортит его зеркало и приведет к необходимости капитального ремонта всего агрегата. Да и ронять в колодец свечу с высоты нельзя – можно нарушить искровой зазор.

Колодец свечи, из которого перед ее выкручиванием нужно выдуть мусор

Советы перед работой

Если же вышеизложенные рекомендации выполнены, то есть еще немаловажный совет: лучше не просто изучить порядок действий, а ознакомиться с опытом коллег, владельцев этой же модели автомобиля

"Найдите видео или текстовые рассказы на форумах и клубных сайтах. Самым ценным для вас будет описание осложнений, с которыми любители-автомеханики столкнулись во время работы – и как они эти трудности преодолели. Об этом обычно не пишут в заводском мануале, а эта информация поможет вам принять решение и подготовить нужные инструменты", — рекомендуют авторы статьи.