Не убивайте свой автомобиль: каким топливом категорически не советуют заправляться

Водители иногда допускают ошибки и заправляют баки своих авто совсем не тем топливом, что нужно

В Украине в последние несколько недель наблюдается серьезный дефицит бензина и дизтоплива. И пока власти пытаются решить этот вопрос и обеспечить население горючим, владельцы автомобилей вынуждены покупать бензин и дизель в ограниченном количестве и по существенно завышенной цене. Бывают случаи, когда водители заливают в авто топливо, которое есть на АЗС, а не рекомендованное производителем авто.

"Телеграф" разбирался, почему заправлять транспортное средство не тем бензином категорически нельзя и чем это грозит.

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Если залить дизель в машину на бензине

Такая ошибка при заправке автомобиля может грозить остановкой двигателя, который после выработки остатков бензина затихнет и просто не заведется, поэтому в такой ситуации нужно немедленно заглушить двигатель.

Автомобили на бензине не могут переваривать дизель, поэтому время работы вашего ТС после неправильной заправки будет зависеть от того, какой остаток бензина был в баке и сколько вы залили дизеля.

Есть несколько нюансов:

На старых моделях двигателей с карбюратором – если соотношение бензин-дизель будет 3:1 – автомобиль сможет ехать на небольших скоростях (до 70 км/час). При этом езда будет сопровождаться детонацией, рывками при разгоне и низкой тяге.

Более современные автомобили не будут работать даже при примесях 10% солярки – электроника выключит воспаление, топливные форсунки забьются, мотор затихнет.

Как уладить проблему? Для авто на карбюраторном моторе – нужно полностью слить топливную смесь, залить правильный бензин и добавить его в карбюратор, проверить свечи и очистить их от нагара. Для современных двигателей нужно обращаться в сервисный центр.

Если залить бензин в авто на дизеле

Если дизельный автомобиль заправить бензином – мотор запустится и даже будет функционировать некоторое время на остатках солярки, однако как только в систему начнет подаваться бензин – будут проблемы. Автомобиль в таком случае следует немедленно остановить, вызвать эвакуатор и ехать на автосервис, где смогут выкачать бензин из бака и налить солярку.

Есть еще несколько нюансов, относящихся к соотношению бензин-дизель в баке:

Если залили бензином пустой бак дизельной машины – автомобиль проедет несколько километров, но как только остановится – двигатель уже не запуститься. Затем придется промывать бак и изменять топливный фильтр.

Худший сценарий для такой заправки – если в баке было много солярки, а вы залили туда бензина – это содержимое станет убийственным коктейлем для мотора. Автомобиль запустится и даже поедет, однако очень скоро автомобиль начнёт издавать страшные звуки, а температурные показатели поползут вверх. Это чревато деформацией головки цилиндрического блока.

Если залить высокооктановое топливо в авто на бензине

Е-85 – это смесь 85% денатурированного этанола и 15% присадок с добавлением бензина. Октановое число такового горючего превосходит 100-150 единиц. Последствия такой ошибки могут быть разными и зависеть от типа двигателя:

Для современных моторов с инжекторной системой – если эксплуатация на высокооктановом топливе была непродолжительной и без сильных нагрузок, серьезных последствий не будет.

Для старых моторов в возрасте 10-15 лет – при такой заправке могут прогореть клапаны и поршни из-за раннего зажигания. Более того, старая электроника в авто не позволит скорректировать параметры работы и приведет к быстрому повреждению.

Ранее "Телеграф" сообщал, по каким ценам сегодня можно купить бензин и дизель на заправках в Украине.