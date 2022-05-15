Не вбивайте свій автомобіль: яким паливом категорично не радять заправлятися

Водії інколи припускаються помилок й заправляють баки своїх авто зовсім не тим паливом, що потрібно

В Україні останні кілька тижнів спостерігається серйозний дефіцит бензину та дизпалива. І поки влада намагається владнати це питання і забезпечити населення пальним, власники автомобілів змушені купувати бензин та дизель в обмеженій кількості та за суттєво завищеною ціною. Трапляються випадки, коли водії заливають в авто паливо, яке є на АЗС, а не яке рекомендував виробник авто.

"Телеграф" розбирався, чому заправляти транспортний засіб не тим бензином категорично не можна і чим це загрожує.

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Якщо залити дизель в машину на бензині

Така помилка при заправці автомобіля може загрожувати зупинкою двигуна, який після вироблення залишків бензину затихне і потім просто не заведеться, тому у такій ситуації потрібно негайно заглушити двигун.

Автомобілі на бензині не можуть переварювати дизель, тому час роботи вашого автомобіля після неправильної заправки буде залежати від того, який залишок бензину був у баку і скільки дизелю ви залили.

Є декілька нюансів:

На старих моделях двигунів з карбюратором — якщо співвідношення бензин-дизель буде 3:1 — автомобіль зможе їхати на невеликих швидкостях (до 70 км/годину). При цьому їзда супроводжуватиметься детонацією, ривками при розгоні та низькій тязі.

Більш сучасні авто не працюватимуть навіть при домішках 10% соляри — електроніка вимкне запалення, паливні форсунки заб'ються, мотор затихне.

Як владнати проблему? Для авто на карбюраторному моторі — треба повністю злити паливну суміш, залити правильний бензин і додати його в карбюратор, перевірити свічки та очистити їх від нагару. Для сучасних двигунів — треба звертатися у сервісний центр.

Якщо залити бензин в авто на дизелі

Якщо дизельний автомобіль заправити бензином — мотор запуститься та навіть функціонуватиме деякий час на залишках соляри, однак як тільки в систему почне подаватися бензин — будуть проблеми. Автомобіль у такому випадку треба негайно зупинити, викликати евакуатор та їхати на автосервіс, де зможуть викачати бензин з бака і налити солярку.

Є ще декілька нюансів, які стосуються співвідношення бензин-дизель в баку:

Якщо залили бензином порожній бак дизельної машини — автомобіль проїде кілька кілометрів, але як тільки зупиниться — двигун вже не запустити. Після цього доведеться промивати бак та змінювати паливний фільтр.

Найгірший сценарій для такої заправки — якщо у баку було багато солярки, а ви залили туди бензину — цей вміст стане вбивчим коктейлем для мотора. Автомобіль запуститься і навіть поїде, однак дуже скоро автомобіль почне видавати страшні звуки, а температурні показники поповзуть вгору. Це загрожує деформацією головки циліндрового блоку.

Якщо залити високооктанове паливо в авто на бензині

Е-85 — це суміш 85% денатурованого етанолу і 15% присадок з додаванням бензину. Октанове число такого палива перевищує 100-150 одиниць. Наслідки такої помилки можуть бути різні та залежать від типу двигуна:

Для сучасних моторів з інжекторною системою — якщо експлуатація на високооктановому паливі була нетривалою та без сильних навантажень, то серйозних наслідків не буде.

Для старих моторів віком 10-15 років — при такій заправці можуть прогоріти клапани й поршні через раннє запалювання. Щобільше, стара електроніка в авто не дозволить скорегувати параметри роботи та призведе до швидкого пошкодження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за якими цінами сьогодні можна купити бензин та дизель на заправках в Україні.