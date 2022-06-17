Заміна свічок в автомобілі своїми руками: чи вдасться заощадити і з чим є складнощі

Замінити свічки в автомобілі самостійно реально, але є нюанси.

Зважаючи на вкрай непросту економічну ситуацію в Україні, в тому числі і дефіцит придатного палива і, як наслідок випадків використання не призначеного для автомобіля пального, нерідко постає питання про те, чи можна заощадити на обслуговуванні автомобіля, зокрема, самостійно замінити свічки, без звернення до майстрів на СТО.

Загалом у більшості випадків питання має позитивну відповідь і цілком вирішується власноруч, однак і тут є деґкф "але", пише спеціалізований сайт "Авто 24".

Насамперед тут багато залежить від марки автомобіля.

"Щоб у справі заміни свічок все пройшло успішно, слід враховувати багато факторів. І насамперед те, що власне заміні свічок у багатьох моделях сьогодні передує низка інших операцій – непростих та тривалих", — зазначається у замітці.

Відразу "ні"

Зокрема, спочатку потрібно знати, що в деяких автомобілів заміна свічок запалення пов’язана з великими складнощами, які часто унеможливлюють цю операцію в домашніх умовах.

Потрібно заздалегідь витягувати (вивішувати) двигун із авто. Це притаманно деяким моделям з опозитним двигуном, у яких свічки розташовані впритул до елементів кузова.

Демонтувати впускний колектор. Дістатися свічок часто заважають навісні деталі. Навіть такі, які не так просто демонтувати і встановити назад без помилок.

Демонтувати бампер. Є автомобілі, в яких спочатку простіше зняти бампер, а потім уже свічки.

Замінити кришку. Часто доступ до свічок перекриває кришка клапанного механізму з ущільненнями навколо заглиблень для свічок – і ці ущільнення у разі виходу з експлуатації іноді не можна замінити окремо.

Свічка сучасного двигуна затиснута у глибокому вузькому колодязі між клапанами та паливною форсункою

"Обов’язково з’ясуйте, чи не належить ваш автомобіль до когорти вищеназваних — і добре обміркуйте варіант візиту на СТО, де цю роботу зроблять професійно", — пропонують автори нотатки.

Інструменти

На відміну від радянських автомобілів, здійснювати більшість операцій у сучасних західних (або східних, типу японських) представників автопрому за допомогою мінімального набору інструментів та "такої матері" неможливо або пов’язано з максимальним ризиком пошкодити "внутрянці".

Як наслідок, якщо у вашому автомобілі все ж таки можлива самостійна заміна свічок, то все одно потрібні деякі спеціальні інструменти:

Спеціальний ключ. Не можна лізти до свічки зі звичайною головкою "на 16" — у ключі має бути як мінімум пристрій для утримання свічки (гумка або магніт). Іноді через складний доступ обов’язково потрібен ключ з карданчиком. Дуже бажано мати динамометричний ключ, але є методика дотримання моменту затягування і без нього.

Не можна лізти до свічки зі звичайною головкою "на 16" — у ключі має бути як мінімум пристрій для утримання свічки (гумка або магніт). Іноді через складний доступ обов’язково потрібен ключ з карданчиком. Дуже бажано мати динамометричний ключ, але є методика дотримання моменту затягування і без нього. Комплект запчастин (крім свічок), які потрібно замінити при "прокладці шляху" до свічок: найчастіше це прокладки та втулки, іноді кришки.

(крім свічок), які потрібно замінити при "прокладці шляху" до свічок: найчастіше це прокладки та втулки, іноді кришки. Компресор чи потужний пилосос. Перед викручуванням свічки потрібно видути (або всмоктати) сміття, яке майже завжди накопичується в колодязі навколо свічки. Якщо цього не зробити, бруд потрапить до циліндра – а це майже вирок для мотора.

Номенклатура інструментів для заміни свічки під кожен двигун своя

Терпіння

Незважаючи на те, що ніяких особливих знань і навичок для заміни свічок у більшості випадків не потрібно, у людини, яка такою справою зайнялася без достатнього досвіду, має бути терпіння і акуратність. Так, дуже часто трапляються випадки, коли застосувавши надмірне фізичне зусилля, можна зірвати різьблення в головці блоку двигуна, зламати свічку або насипати в циліндр сміття, яке зіпсує його дзеркало і призведе до необхідності капітального ремонту всього агрегату. Та й кидати в колодязь свічку з висоти не можна – можна порушити іскровий зазор.

Колодязь свічки, з якої перед її викручуванням потрібно видути сміття

Поради перед роботою

Якщо ж викладені вище рекомендації виконані, то є ще важлива порада: краще не просто вивчити порядок дій, а ознайомитися з досвідом колег, власників цієї ж моделі автомобіля

"Знайдіть відео або текстові оповідання на форумах і клубних сайтах. Найціннішим для вас буде опис ускладнень, з якими любителі-автомеханіки зіткнулися під час роботи — і як вони ці труднощі подолали. Про це зазвичай не пишуть у заводському мануалі, а ця інформація допоможе вам прийняти рішення та підготувати потрібні інструменти", — рекомендують автори статті.