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Проблем більше не буде – Сергій Куюн розповів у який регіон країни повезуть паливо

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Микита Синицін Микита Синицін
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Трейдери обіцяють українцям більше пального
Трейдери обіцяють українцям більше пального

Столичний ринок здебільшого насичений дизпаливом, тепер його повезуть туди, де його немає

Через два місяці після початку паливної кризи експерти помітили позитивні тенденції того, що ринок "наївся" і ситуація може найближчим часом покращати.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише директор консалтингової фірми "Група А-95" Сергій Куюн.

За його словами, оптова ціна дизпалива впала нижче роздрібної вперше за майже 3 місяці.

"Це свідчить про те, що промислові споживачі та фермери "наїлися". Отже, більше палива тепер поїде на АЗС. Може за тиждень Черкасам піділ‘єм — уже такі у трейдерів зухвалі плани", — пише експерт.

Справді, вже другу добу поспіль трохи знижується ціна на більшість видів бензину, щоправда, на 11 копійок підскочила вартість автомобільного газу, зупинившись на позначці 41,90 грн за літр. Втім, у західних регіонах країни вартість автогазу, як зазначає Сергій Куюн, значно нижча – 36,95 грн, а у столиці його ціна коливається в районі 40-42 гривень.

Проте, як і раніше, продовжує відчуватися дефіцит бензину, вартість якого в залежності від регіону коливається від 51 до 57 гривень, а подекуди його взагалі немає.

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