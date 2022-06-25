Проблем більше не буде – Сергій Куюн розповів у який регіон країни повезуть паливо
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Столичний ринок здебільшого насичений дизпаливом, тепер його повезуть туди, де його немає
Через два місяці після початку паливної кризи експерти помітили позитивні тенденції того, що ринок "наївся" і ситуація може найближчим часом покращати.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише директор консалтингової фірми "Група А-95" Сергій Куюн.
За його словами, оптова ціна дизпалива впала нижче роздрібної вперше за майже 3 місяці.
"Це свідчить про те, що промислові споживачі та фермери "наїлися". Отже, більше палива тепер поїде на АЗС. Може за тиждень Черкасам піділ‘єм — уже такі у трейдерів зухвалі плани", — пише експерт.
Справді, вже другу добу поспіль трохи знижується ціна на більшість видів бензину, щоправда, на 11 копійок підскочила вартість автомобільного газу, зупинившись на позначці 41,90 грн за літр. Втім, у західних регіонах країни вартість автогазу, як зазначає Сергій Куюн, значно нижча – 36,95 грн, а у столиці його ціна коливається в районі 40-42 гривень.
Проте, як і раніше, продовжує відчуватися дефіцит бензину, вартість якого в залежності від регіону коливається від 51 до 57 гривень, а подекуди його взагалі немає.
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