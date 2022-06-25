Проблем больше не будет - Сергей Куюн рассказал в какой регион страны повезут топливо

Столичный рынок в основном насыщен дизтопливом, теперь его повезут туда где его нет

Спустя два месяца после начала топливного кризиса эксперты заметили положительные тенденции того, что рынок "наелся" и ситуация может в ближайшее время улучшится.

Об этом на своей странице в Facebook пишет директор консалтинговой фирмы "Группа А-95" Сергей Куюн.

По его словам оптовая цена дизтоплива упала ниже розничной впервые за почти 3 месяца.

"Это говорит о том, что промышленные потребители и фермеры "наелись". Значит, больше топлива теперь поедет на АЗС. Может через неделю Черкассам подольем — уже такие у трейдеров дерзкие планы", — пишет эксперт.

Действительно, уже вторые сутки подряд слегка снижается цена на большинство видов бензина, правда на 11 копеек подскочила стоимость автомобильного газа, остановившись на отметке 41,90 грн за литр. Впрочем, в западных регионах страны стоимость автогаза, как отмечает Сергей Куюн, куда ниже – 36,95 грн, а в столице его цена колеблется в районе 40-42 гривен.

Однако по-прежнему продолжает ощущаться дефицит бензина, стоимость которого в зависимости от региона колеблется от 51 до 57 гривен, а кое-где его и вовсе нет.

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