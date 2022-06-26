Ситуация на рынке топлива поменялась - эксперты ответили, кому хватит бензина и дизеля

Цены снизились по разным причинам

Топливо в Украине — в дефиците, на заправках все еще выстраиваются очереди. Цена незначительно снижается, но о восполнении потребностей в полной мере говорить нельзя, считают эксперты.

"Телеграф" собрал основные данные по различным видам топлива. Из-за сложностей с ввозом в Украину только через сухопутную западную границу ожидать быстрого снижения цены или больших запасов не стоит.

Как рассказал эксперт нефтерынка Леонид Косянчук изданию "Vesti.ua", цены на топливо в Европе пошли вверх. В Украине же идет снижение цены вторую неделю подряд. Ситуация сложная — за месяц украинские операторы топливного рынка за месяц могут ввести топлива, которое потребляется за неделю.

Данные мониторинга Консалтингової группы "А-95" показали, что на оптовых рынках страны цена снизилась на дизель и бензин по сравнению с розницей впервые за время вторжения россии. В частности, дизель подешевел на 1-2 грн на литре и стоил 51-54 грн/л в южных областях. Продавцы связывают это с минимальным равновесием рынка и тем, что аграрии и другие промышленные потребители сформировали запасы.

Такое снижение значит, что рынок постепенно наполняется бензином и дизелем, цены не только падают — в регионы, где не хватает топлива, его будут доставлять больше. Одним из регионов куда могут подвести топливо в результате сбалансирования рынка могут стать Черкассы.

Что же касается газа, то он подешевел весьма ощутимо — потерял до 2 грн. Эксперты объясняют — на него сбалансировался спрос и увеличились объемы поставок. Таким образом газ стал одним из немногих видов топлива, за которым нет больших очередей. Стоимость топлива в Украине сохраняется на уровне пятницы:

Цена на газ, бензин, дизель в Украине

Читайте также: Категория Блоги/мнения Экономим топливо во время войны: 5 советов автомобилистам Эксперт Центра Разумкова и экс-советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский дал несколько советов украинцам, как сэкономить на горючем во время войны с россией

Ранее "Телеграф" писал, что потратиться автомобилистам придется дополнительно — в Украине дорожает автострахование.