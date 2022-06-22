Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, газ и дизель в Украине

Некоторые виды топлива снизились в цене существеннее

Топливный кризис в Украине, вероятно, будет продолжаться все лето. По состоянию на 22 июня, цена на большинство видов топлива незначительно снизилась в сравнении с предыдущим днем.

Согласно данным сайта "Минфин", на несколько копеек на литре подешевели все виды бензинов, кроме А-95+, а также газ и дизель. Лидером по снижению стоимости стал А-92, который стоит 49,67 грн/л в среднем по Украине.

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12 и 13 копеек в цене на литре потеряли дизель премиум и газ.

Цена на газ, бензин, дизель снизилась

Согласно данным портала "Авто.риа", падение в цене А-92 бензина было существенным — 1,19 грн, но он не перешел порог в 50 грн за литр топлива. Стоимость по версии портала составляет 50,3 грн/л. Дизель практически в одну цену, газ незначительно дороже — 42,04 грн/л. Цена бензина А-95 — 50,82 грн/л.

Цена топлива с градацией по заправкам

Ранее сообщалось, что украинская нефтепромышленная отрасль остановилась из-за постоянных обстрелов со стороны россии. Нефтепереработка не работает, а завести нефтепродукты на украинский рынок сложно и из-за этого возникает нехватка.

Из-за высокой цены на топливо в Европе возникло явление топливного туризма в соседние европейские страны, в частности — Венгрию. Из-за этого в стране изменили правила — для заправки машинам на иностранной регистрации придется пользоваться не фиксированными государством, а рыночными ценами и топливо обойдется на 70% дороже.

Количество топливо по состоянию на июнь увеличилось на заправочных станциях, но надеяться на его избыток не стоит. Потребление только растет, отмечают эксперты. Ранее "Телеграф" публиковал советы специалиста по экономии топлива.