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Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, газ и дизель в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинским водителям для заправки часто необходимо ожидать в очереди Новость обновлена 22 июня 2022, 09:48
Украинским водителям для заправки часто необходимо ожидать в очереди

Некоторые виды топлива снизились в цене существеннее

Топливный кризис в Украине, вероятно, будет продолжаться все лето. По состоянию на 22 июня, цена на большинство видов топлива незначительно снизилась в сравнении с предыдущим днем.

Согласно данным сайта "Минфин", на несколько копеек на литре подешевели все виды бензинов, кроме А-95+, а также газ и дизель. Лидером по снижению стоимости стал А-92, который стоит 49,67 грн/л в среднем по Украине.

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12 и 13 копеек в цене на литре потеряли дизель премиум и газ.

цена на газ, бензин, дизель 22 июня
Цена на газ, бензин, дизель снизилась

Согласно данным портала "Авто.риа", падение в цене А-92 бензина было существенным — 1,19 грн, но он не перешел порог в 50 грн за литр топлива. Стоимость по версии портала составляет 50,3 грн/л. Дизель практически в одну цену, газ незначительно дороже — 42,04 грн/л. Цена бензина А-95 — 50,82 грн/л.

Цена на бензин, газ, дизель в Украине 22 июня
Цена топлива с градацией по заправкам

Ранее сообщалось, что украинская нефтепромышленная отрасль остановилась из-за постоянных обстрелов со стороны россии. Нефтепереработка не работает, а завести нефтепродукты на украинский рынок сложно и из-за этого возникает нехватка.

Из-за высокой цены на топливо в Европе возникло явление топливного туризма в соседние европейские страны, в частности — Венгрию. Из-за этого в стране изменили правила — для заправки машинам на иностранной регистрации придется пользоваться не фиксированными государством, а рыночными ценами и топливо обойдется на 70% дороже.

Количество топливо по состоянию на июнь увеличилось на заправочных станциях, но надеяться на его избыток не стоит. Потребление только растет, отмечают эксперты. Ранее "Телеграф" публиковал советы специалиста по экономии топлива.

Теги:
#Газ #Бензин #Топливо #Дизель