Бензин дорожает: когда в Украине станет легче с топливом и сколько оно стоит 21 июня

Стоимость топлива снова "скачет", бензины дорожают, но не все

В Украине сохраняется сложная ситуация с топливом — часто на заправках нет бензина или дизеля, а цена на них колеблется от области к области. Стоимость топлива в Украине европейская, как и бензин — ведь весь экспорт идет из стран ЕС.

Согласно данным сайта "Минфин" в начале недели в цене в среднем упал бензин А-92 и премиум дизель, потеряв в цене 1,2 и 0,13 грн соответственно. При этом А-95 бензины выросли в цене.

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Газ и обычный дизель в цене не изменились. Таким образом популярное топливо стоит:

Бензин А-95 — 50,83 грн/л

Дизель — 56,58 грн/л

Газ — 42, 04 грн/л.

Стоимость газа, дизеля и бензина в Украине

Согласно данным портала "Авто.РИА", цена на бензины отличается в меньшую сторону. Так, на А-95 средней по Украине названа 50,76 грн/л.

Стоимость топлива с предложениями по заправкам

Согласно прогнозу Мининфраструктуры в Украине с топливом должно стать легче к осени, благодаря новым контрактам с поставщиками. Отметим, что именно на конец лета-начало осени припадает пик потребления топлива в Украине, согласно прогнозу эксперта Сергея Куюна.

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