Когда будет топливо и что делать? Один, но крайне конкретный ответ

Эксперт предложил безошибочный вариант решения проблемы

В субботу, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз подвергли ракетному обстрелу Кременчугский НПЗ, что стало уже четвертым обстрелом предприятия со 2 апреля.

Как сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, в тот же день российские ракеты ударили по Шебелинскому газоперерабатывающему заводу и работавшему мини-нефтезаводу в селе Губинихи.

Такая направленность ударов четко говорит о продолжении выбранной рф стратегии на создание дефицита топлива в Украине, который продолжается в стране уже больше месяца.

Топливо быстро ждать не стоит

"Когда будет топливо???!!! Люди, откройте глаза, идёт война, что вы вообще можете предсказать и гарантировать? Враг уничтожает добычу, нефтебазы, транспортные маршруты. На том же "минике" в Губинихе производили бензин в неплохом количестве, как для регионального масштаба. Теперь эти ресурсы нужно чем-то заменить, а у нас сложности с импортом бензина", — пишет эксперт на своей странице в соцсетях.

По словам эксперта звучащие с разных сторон предложения о восстановлении НПЗ на западной Украине нерациональны, так как она тоже подвергается ракетным ударам, работающие мини-НПЗ тоже становятся объектами для ударов.

Экономия – лучшая стратегия

"Итак, следующий профессиональный совет. Хватит ныть! Бензина нет — сидите дома. Главное, чтобы он был в армии, муниципалитетах, бизнесе — страна на них держится. Запас растет. Постепенно, но растет. Мало того, что очередей за бензином нет, уже есть случаи снижения цен отдельными АЗС на автогаз. Надеюсь, следующим будет дизель, бензин позже. Но нет четких сроков, потому что помимо войны и непредсказуемости (четвертый месяц многие должны наконец это понять) в Европе еще много барьеров, где наши топливные проблемы никому неинтересны", — предлагает свое решение вопроса эксперт.

Как подчеркнул Сергей Куюн, сейчас надо максимально экономить топливо и потреблять его максимально ответственно, что позволит насытить тех, кому это более необходимо, а в перспективе создать его запасы и снизить импорт.

Тем временем цены на топливо в Украине кое-где действительно начали снижаться.