Бензин в Украине: сколько стоит заправиться и чем опасно "старое" топливо

Бензин из канистры может стать причиной проблем с двигателем

Ситуация с бензином в Украине остается напряженной, но топливо в выходные частично подешевело. Так, средняя цена на бензин А-95 составляет 50,76 грн/л, на дизель — 56,58 грн/л, на газ 42,04 грн/л.

Такие данные приводит портал "Авто.РИА". Отметим, что данные — средние по Украине. В регионах цены будут отличаться. Например, в Киевской области средняя цена на А-95 выше и составляет 50,85 грн/л, тогда как в Ивано-Франковской стоимость ниже — 50,6 грн/л.

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С А-92 бензином ситуация хуже, чем с другими видами топлива — предложений немного.

Цена на газ, бензин, дизель в Украине

Тем, кто успел сделать запасы топлива в канистры стоит быть острожными — в большинстве случает бензин при правильном хранении может "прожить" до полугода. Если он уже просрочен или хранился неверно — может причинить неприятности двигателю машины:

двигатель не запустится

в цилиндрах двигателя будут происходить детонации из-за потери октанового числа топлива

на клапанах и других деталях будет больше нагара

форсунки инжекторов, каналы карбюратора и насоса могут загрязниться смолами.

Ранее "Телеграф" писал про альтернативные варианты замены топлива и их перспективы. Так, автобусам и тяжелому транспорту предлагают перейти на метан, а для бензиновых авто появилась альтернатива в виде спиртового топлива.