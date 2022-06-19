Бензин и дизель станут дешевле? Свежие цены на топливо в Украине

Вслед за бензином скинул немного стоимости и автомобильный газ

На утро воскресенья, 19 июня, украинские автозаправочные станции сообщают о значительном снижении цен на топливо по сравнению с предыдущими показателями. В некоторых случаях литр горючего "потерял" в стоимости больше сорока копеек, что в нынешнее время значительно влияет на общий чек при оплате услуги.

Как передает "Телеграф", данные ресурса "Авто-РИА" свидетельствуют, что больше всего упала цена на автомобильный газ и бензин марки А-95+. Вслед за этим немного "пополз" вниз и дизель.

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Так, актуальные средние цены на топливо должны слегка порадовать украинцев, имеющих "железных лошадок". По состоянию на 19 июня свежая стоимость энергоносителей является следующей:

бензин А-95+ — 51,56 грн (минус 43 копейки);

бензин А-95 — 50,76 грн;

бензин А-92 — 51,50 грн;

дизельное топливо — 56,58 грн (минус 4 копейки);

автомобильный газ — 42,04 грн (минус 45 копеек).

О разбросе цен по разным сетям АЗС можно узнать из инфографики ниже:

Актуальные цены на бензин в Украине 19 июня

О заметном снижении горючего информирует и сайт "Минфин", собирающий обобщенные данные благодаря консалтинговой группе "А-95". По их информации, снижение демонстрируют абсолютно все виды топлива, популярные в Украине.

Интересно, что этот ресурс отмечает, что средняя стоимость все того же премиум "девяносто пятого" снизилась аж на 73 копейки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, отобразится ли на ценах топливного рынка арест активов одной из сетей АЗС в Украине.

Также мы давали прогноз насчет наличия бензина этим летом на украинских заправках.