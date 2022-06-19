Укр

Бензин и дизель станут дешевле? Свежие цены на топливо в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Заправить полный бак станет немного проще Новость обновлена 19 июня 2022, 09:12
Заправить полный бак станет немного проще

Вслед за бензином скинул немного стоимости и автомобильный газ

На утро воскресенья, 19 июня, украинские автозаправочные станции сообщают о значительном снижении цен на топливо по сравнению с предыдущими показателями. В некоторых случаях литр горючего "потерял" в стоимости больше сорока копеек, что в нынешнее время значительно влияет на общий чек при оплате услуги.

Как передает "Телеграф", данные ресурса "Авто-РИА" свидетельствуют, что больше всего упала цена на автомобильный газ и бензин марки А-95+. Вслед за этим немного "пополз" вниз и дизель.

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Так, актуальные средние цены на топливо должны слегка порадовать украинцев, имеющих "железных лошадок". По состоянию на 19 июня свежая стоимость энергоносителей является следующей:

  • бензин А-95+ — 51,56 грн (минус 43 копейки);
  • бензин А-95 — 50,76 грн;
  • бензин А-92 — 51,50 грн;
  • дизельное топливо — 56,58 грн (минус 4 копейки);
  • автомобильный газ — 42,04 грн (минус 45 копеек).

О разбросе цен по разным сетям АЗС можно узнать из инфографики ниже:

Актуальные цены на бензин в Украине 19 июня
Актуальные цены на бензин в Украине 19 июня

О заметном снижении горючего информирует и сайт "Минфин", собирающий обобщенные данные благодаря консалтинговой группе "А-95". По их информации, снижение демонстрируют абсолютно все виды топлива, популярные в Украине.

Интересно, что этот ресурс отмечает, что средняя стоимость все того же премиум "девяносто пятого" снизилась аж на 73 копейки.

Цены на бензин в Украине 19 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, отобразится ли на ценах топливного рынка арест активов одной из сетей АЗС в Украине.

Также мы давали прогноз насчет наличия бензина этим летом на украинских заправках.

Теги:
#Украина #Газ #Бензин #Топливо #Цены на бензин #Дизель #Автомобильный газ