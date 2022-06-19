Бензин і дизель стануть дешевшими? Свіжі ціни на паливо в Україні

Слідом за бензином скинув трохи вартості та автомобільний газ

На ранок неділі, 19 червня, українські автозаправні станції повідомляють про значне зниження цін на паливо порівняно із попередніми показниками. У деяких випадках літр пального "втратив" у вартості понад сорок копійок, що нині значно впливає на загальний чек при оплаті послуги.

Як передає "Телеграф", дані ресурсу "Авто-РІА" свідчать, що найбільше впала ціна на автомобільний газ та бензин марки А-95+. Після цього трохи "поповз" вниз і дизель.

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Так, актуальні середні ціни на пальне мають трохи порадувати українців, які мають "залізних конячок". Станом на 19 червня свіжа вартість енергоносіїв є такою:

бензин А-95+ — 51,56 грн (мінус 43 копійки);

бензин А-95 — 50,76 грн;

бензин А-92 — 51,50 грн;

дизельне паливо — 56,58 грн (мінус 4 копійки);

автомобільний газ — 42,04 грн (мінус 45 копійок).

Про розкидання цін по різних мережах АЗС можна дізнатися з інфографіки нижче:

Актуальні ціни на бензин в Україні 19 червня

Про помітне зменшення вартості пального інформує і сайт "Мінфін", що збирає узагальнені дані завдяки консалтинговій групі "А-95". За їхньою інформацією, здешевлення демонструють абсолютно всі види палива, популярні в Україні.

Цікаво, що цей ресурс зазначає, що середня вартість того ж преміум "дев’яносто п’ятого" знизилася аж на 73 копійки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи позначиться на цінах паливного ринку арешт активів однієї із мереж АЗС в Україні.

Також ми давали прогноз щодо наявності бензину цього літа на українських заправках.