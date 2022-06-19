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Бензин і дизель стануть дешевшими? Свіжі ціни на паливо в Україні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Заправити повний бак стане трохи простіше Новина оновлена 19 червня 2022, 09:12
Заправити повний бак стане трохи простіше

Слідом за бензином скинув трохи вартості та автомобільний газ

На ранок неділі, 19 червня, українські автозаправні станції повідомляють про значне зниження цін на паливо порівняно із попередніми показниками. У деяких випадках літр пального "втратив" у вартості понад сорок копійок, що нині значно впливає на загальний чек при оплаті послуги.

Як передає "Телеграф", дані ресурсу "Авто-РІА" свідчать, що найбільше впала ціна на автомобільний газ та бензин марки А-95+. Після цього трохи "поповз" вниз і дизель.

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Так, актуальні середні ціни на пальне мають трохи порадувати українців, які мають "залізних конячок". Станом на 19 червня свіжа вартість енергоносіїв є такою:

  • бензин А-95+ — 51,56 грн (мінус 43 копійки);
  • бензин А-95 — 50,76 грн;
  • бензин А-92 — 51,50 грн;
  • дизельне паливо — 56,58 грн (мінус 4 копійки);
  • автомобільний газ — 42,04 грн (мінус 45 копійок).

Про розкидання цін по різних мережах АЗС можна дізнатися з інфографіки нижче:

Актуальні ціни на бензин в Україні 19 червня
Актуальні ціни на бензин в Україні 19 червня

Про помітне зменшення вартості пального інформує і сайт "Мінфін", що збирає узагальнені дані завдяки консалтинговій групі "А-95". За їхньою інформацією, здешевлення демонструють абсолютно всі види палива, популярні в Україні.

Цікаво, що цей ресурс зазначає, що середня вартість того ж преміум "дев’яносто п’ятого" знизилася аж на 73 копійки.

Ціни на бензин в Україні 19 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи позначиться на цінах паливного ринку арешт активів однієї із мереж АЗС в Україні.

Також ми давали прогноз щодо наявності бензину цього літа на українських заправках.

Теги:
#Україна #Газ #Бензин #Паливо #Ціни на бензин #Дизель #Автомобільний газ